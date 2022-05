Ontwikkelaar maakt tool die Microsoft Band 2 na reset bruikbaar houdt

Een ontwikkelaar heeft een Band Unlocker-applicatie gemaakt, waarmee de Microsoft Band 2 na een reset weer gebruikt kan worden. Sinds Microsofts stopte met het Health Dashboard-platform, was het onmogelijk om het installatieproces na een fabrieksreset te voltooien.

Reddit-gebruiker Rabiet_l schrijft dat de Microsoft Band 2 tijdens het instellingsproces om onbekende reden contact moet maken met de Microsoft-server. Omdat Microsoft de benodigde server mei vorig jaar offline haalde, kan dit contact niet worden gemaakt. Daarom kan het instellingsproces na bijvoorbeeld een fabrieksreset niet worden afgemaakt. Rabiet_l omzeilt dit door met de Band Unlocker-tool 'neppe data' naar de Band 2 te sturen, waardoor de smartwatch denkt dat dit contact er is geweest.

In een van de laatste stappen moet er echter een ephemeris-bestand naar de wearable worden gestuurd, dat daadwerkelijk van Microsoft moet komen. De ontwikkelaar weet deze stap te omzeilen, door de demo-modus van de Band 2 te gebruiken. Deze modus werd aanvankelijk gebruikt om de smartwatch te kunnen tonen in winkels. De tool van Rabiet_l start deze demo-modus op het juiste moment in het installatieproces, waardoor de Microsoft Band 2 weer gebruikt kan worden.

De ontwikkelaar benadrukt dat hiermee de Band 2 niet weer als vanouds gaat werken. De verbinding met het Health Dashboard-platform kan nog steeds niet worden gebruikt. De smartwatch zal dus niet samen kunnen werken met bijvoorbeeld de smartphone-apps. Als standalone-apparaat kan de Band 2 echter wel werken. Het tellen van stappen, het instellen van alarmen en het volgen van lichamelijke activiteiten en slaap kan met de Band 2 bijvoorbeeld nog wel.

De ontwikkelaar zegt de broncode van zijn tool op een later moment openbaar te willen maken. Voor het gebruik van de app is de meegeleverde Band 2-usb-kabel nodig, een Windows 10-pc en .NET Framework 4.8 Runtime.

Microsoft bracht de Band 2 in oktober 2015 op de markt, al werd deze nooit officieel in Nederland verkocht. Het bedrijf stopte een jaar later met de smartwatch, om sindsdien nooit meer een dergelijk apparaat uit te brengen. Actieve Band 2-gebruikers konden bij de bekendmaking van het stoppen met de Health Dashboard-functies, geld terugkrijgen van Microsoft.