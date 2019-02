President Trump tekent verklaring voor oprichting van Space Force

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een presidentiële verklaring getekend waarmee de Space Force wordt opgericht. Dit wordt een onderdeel van de militaire strijdkrachten en gaat onder de luchtmacht vallen.

Volgens het plan wordt de Space Force min of meer de zesde tak van de Amerikaanse militaire strijdkrachten, al komt het vooralsnog niet op gelijke voet met de marine, land- of luchtmacht te staan. Het nieuwe legeronderdeel valt onder de luchtmacht en krijgt een burger als een na hoogste baas die door de president wordt benoemd en door de Senaat wordt goedgekeurd, schrijft The Washington Times.

Mike Pence, de Amerikaanse vice-president, onderstreepte vorig jaar al het belang van de oprichting van de Space Force. Volgens hem moeten de Verenigde Staten de 'opkomende dreigingen tegemoet treden op dit nieuwe slagveld', waarmee hij waarschijnlijk doelde op onder meer de toenemende activiteiten van China, Rusland en Iran in de ruimte. Hij stelt dat deze landen nieuwe wapens ontwikkelen om satellieten uit te schakelen. De Space Force moet dat tegengaan.

Op dit plan van een Space Force is eerder al de nodige kritiek geuit, zoals de vrees van een wapenwedloop in de ruimte, de stelling dat er betere en niet-militaire middelen zijn om satellieten te beschermen, of de vaststelling dat het plan in strijd is met internationaal recht. Elon Musk, de directeur van SpaceX, behoort niet tot de critici; hij stelde vorig jaar dat een Space Force erg behulpzaam kan zijn voor het uitbreiden van onze beschaving in de ruimte.

Met de ondertekening van het voorstel kan er in 2020 een budgetvoorstel voor de Space Force worden ingediend bij het Amerikaans Congres. Met de Democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden is het de vraag of er ook daar goedkeuring komt. Wellicht zal het Huis aanzienlijke wijzigingen afdwingen. Hoeveel geld er precies wordt vrijgemaakt is onduidelijk. Het Pentagon zou een schatting hebben gemaakt van 13 miljard dollar, maar het initiële voorstel van het Witte Huis zou slechts 100 miljoen dollar omvatten.