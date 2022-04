Huawei brengt MateBook 16 uit in Europa voor vanafprijs van 1100 euro

Huawei brengt zijn MateBook 16-laptop uit in Europa. De instapversie heeft een Ryzen 5 5600H-cpu, 16GB ram, 512GB aan opslag en kost 1100 euro. De versie met de Ryzen 7 5800H-cpu heeft evenveel ram en opslag en kost 1200 euro. Wanneer de laptops te koop zijn is nog niet duidelijk.

De 16"-laptop werd afgelopen mei al aangekondigd voor de Chinese markt, maar nu volgt volgens The Verge en andere internationale media zoals Pocketnow ook een Europese release.

De laptop beschikt over een aanraakgevoelig 16"-ips-paneel met een 3:2-beeldverhouding en een resolutie van 2520x1680 pixels. De pixeldichtheid bedraagt 189 ppi en de contrastverhouding is 1500:1. Het lcd heeft een piekhelderheid van 300cd/m². Het kan de volledige sRGB-kleurruimte weergeven en ondersteunt hdr-weergave. De laptop is 351mm breed, 251mm diep en 17,8mm hoog en weegt 1,99 kg. Er is voorlopig één kleur beschikbaar en dat is grijs.

De MateBook 16 ondersteunt Wifi 6, Bluetooth 5.1, heeft een vingerafdrukscanner in de aan-uitknop die te gebruiken is voor onder andere Windows Hello. In het chassis zitten twee 2W-stereospeakers verwerkt, twee microfoons en een 720p-webcam die in het toetsenbord werd geïntegreerd. Huawei gaf de laptop een glazen touchpad en toetsverlichting mee.

Ryzen 5 5600H of 7 5800H

Huawei levert twee exemplaren van de MateBook 16. Het instapmodel beschikt over een Ryzen 5 5600H-cpu met 6 cores en 12 threads en een geïntegreerde Vega-gpu die over 7 Compute Units beschikt. Het model met de Ryzen 7 5800H-cpu heeft 8 cores en 16 threads, de Vega-gpu in dit model beschikt over 8 CU's.

De chipsets zijn berekend op een tdp van 35W, maar kunnen tot 54W trekken via een ingebouwde performance mode. Beide modellen worden geleverd met 16GB DDR4-werkgeheugen en een 512GB NVMe-ssd.

De Matebook 16 beschikt over een accu van 84Wh. Die zou naar verluidt goed zijn voor 12,5 uur video afspelen. Huawei levert een snellader van 135W in de doos waarmee het toestel na 15 min laden 3,5 uur verder kan. Het laden gebeurt via een USB-C-aansluiting. Het toestel beschikt over twee USB-C-poorten, een HDMI-aansluiting en een 3,5mm-jack aan de linkerkant van de behuizing. Aan de rechterkant bevinden zich twee USB 3.2 Gen1-poorten.

Volgens Pocketnow kost de Matebook 16 met Ryzen 5 5600H-apu 1100 euro. Het model met Ryzen 7 5800H-apu moet 1200 euro kosten. Het is nog niet duidelijk in welke Europese landen de laptop precies zal verschijnen of wanneer dat dit zal gebeuren. Op zowel de Nederlandse als Belgische websites van Huawei wordt de MateBook 16 nog niet vermeld.