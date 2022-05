Je kunt laptops, gelet op de processor, in twee categorieën indelen. Aan de ene kant zijn er laptops met zuinige 15W-processors, die door Intel en AMD worden aangeduid met het 'U'-achtervoegsel en die je voornamelijk in dunne laptops aantreft. Aan de andere kant zijn er de 'H'-processors, met een tdp van 45W. Die zijn sneller dan de U-processors, maar tref je in grotere en zwaardere laptops aan. Wat nou, dachten ze bij Huawei, als we zo'n 45W-processor in een 14"-chassis stoppen? Dan krijg je het 2020-model van de Matebook 14, dat slechts 1,47 kilogram weegt en voorzien is van een Ryzen 7 4800H-cpu.

Het mooie van de Matebook 14 is: je ziet aan de buitenkant niet dat er zo'n 45W-processor in zit. Het is geen superdunne laptop, maar hij is ook niet veel dikker dan de USB-A-poorten hoog zijn. Het ontwerp doet denken aan de Matebook D 14, die we in juni 2020 reviewden, met een groot verschil: de beeldverhouding. De Matebook 14 (zonder 'D' dus) heeft een scherm met een beeldverhouding van 3:2 en dat geeft de laptop een wat andere vorm dan de conventionele 16:9-laptops hebben.

Huawei heeft de bezels lekker smal weten te houden en doordat de achterkant van het scherm van metaal is gemaakt, voelt het ook stevig aan. Dat is prettig, want het gaat om een touchscreen. Een nadeel van die smalle bezels is dat het Huawei niet gelukt is om de webcam er ook in te verwerken. Die is nu, net als bij de Matebook 14, verstopt in een toets tussen de F6- en F7-toetsen. Dat levert een webcambeeld op waarbij je gezicht met moeite volledig in beeld is en vingers die op het toetsenbord tikken, eruitzien als gigantische tentakels die het beeld in en uit slingeren.

De achterkant van de laptop is, zoals gezegd van metaal gemaakt, maar dat geldt ook voor de rest van de behuizing, die daardoor stevig aanvoelt. Het is ook een buitengewoon 'opgeruimde' behuizing, zonder opsmuk. De aan-uitknop dient ook als vingerafdrukscanner, zodat je snel kunt inloggen. De aansluitingen zitten aan de zijkanten van de behuizing en ook hier heeft Huawei het opgeruimd gehouden door geen symbooltjes bij de aansluitingen te zetten. Aan de linkerkant zit een USB-C-aansluiting, die tegelijk gebruikt kan worden om de laptop op te laden, maar met behulp van een dock of verloopkabel ook om een 4k-HDMI-scherm op 60Hz aan te sluiten. Dat gaat namelijk niet met de gewone HDMI-aansluiting, die maximaal versie 1.4 van het protocol ondersteunt. Rechts zitten twee USB-A-aanslutingen met een maximale overdrachtssnelheid van 5Gbit/s. Voor de meesten is dat toereikend, maar wij missen in ieder geval een kaartlezer en een HDMI 2.0-aansluiting.

Toetsenbord en touchpad

Het toetsenbord van de Matebook is voorzien van toetsenbordverlichting die in twee standen in te stellen is. De toetsen zelf zijn vlak en hebben een duidelijke aanslag, maar vrij weinig travel. De touchpad is van glas gemaakt en is lekker groot. Hij werkt daardoor prettig en als je erop drukt, levert dat ook een duidelijke, redelijk diepe 'klik' op.

Links: webcambeeld Matebook 14

De luidsprekers zijn door Huawei, zoals door veel andere laptopbouwers, onderaan de behuizing gepositioneerd. Dat betekent dat de kwaliteit van het geluid afhankelijk is van het materiaal van de ondergrond. Als de laptop op een houten tafel staat, kan het volume echter hard genoeg voor een duidelijk verstaanbare (video)belconversatie.