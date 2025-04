Website van Game Mania lijkt weer actief te zijn

De Nederlandse en Belgische websites van Game Mania lijken weer actief te zijn. Op beide websites wordt aangekondigd dat er 'hard gewerkt wordt om Game Mania weer online te brengen, met een geplande herlancering in het tweede kwartaal van 2025'.

Curator Marjolein Oonk-Pallandt, verantwoordelijk voor de afwikkeling van het faillissement in Nederland, zegt tegenover Tweakers dat er geen sprake is van een doorstart in Nederland. De Nederlandse en Belgische webshops werden geëxploiteerd door het Belgische GM Webstore BV, wat betekent dat de afwikkeling van dit faillissement onder een Belgische curator valt.

De domeinen zijn door de Belgische curator verkocht aan het Nederlandse Amazing Games. Wat Amazing Games met de domeinen wil, is onduidelijk. Het Brabantse bedrijf heeft zelf geen website en reageerde nog niet direct op vragen van Tweakers.

Game Mania werd in september vorig jaar failliet verklaard, waarna eerst de fysieke winkels en later ook de webshops sloten. In oktober werd bekend dat er definitief geen doorstart komt van de Nederlandse winkels. Curator Oonk-Pallandt zegt tegenover Tweakers dat alle activa van Game Mania in Nederland inmiddels verkocht zijn.