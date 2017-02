Door Arnoud Wokke, woensdag 1 februari 2017 18:19, 56 reacties • Feedback

T-Mobile stopt in Nederland in januari 2019 met mms. Dat bevestigt de provider tegen Tweakers nadat er een melding opdook in de prijslijsten van de nieuwe abonnementen. Volgens T-Mobile is mms een sterk verouderde techniek.

Het stoppen van mms is volgens de provider logisch, want de techniek is uit de tijd. "De maximale berichtgrootte is slechts 320KB", aldus woordvoerster Kathleen Loods. "Daar kun je nog net een gecomprimeerd foto mee versturen maar een muziek- of videofragment ter grootte van maximaal 320KB is in deze tijd helemaal niks."

Bovendien is de populariteit van de dienst al een tijdje aan het teruglopen. "Vergeleken met de populaire berichtendiensten zoals WhatsApp en Facebook Messenger is het aantal gebruikers en berichtenverkeer van mms een druppel op een gloeiende plaat. Exacte aantallen zijn niet beschikbaar."

Dat T-Mobile stopt met mms, staat sinds het ingaan van de nieuwe abonnementen in de prijslijsten die online beschikbaar zijn. Diverse tweakers tipten de redactie over de melding "de MMS Dienst zal per januari 2019 niet langer worden aangeboden", die in een voetnoot staat. KPN stopt per 1 juli 2017 met mms. Wanneer en of andere providers ophouden met de dienst, is nog niet bekend.

De opvolger van sms en mms is rcs, maar T-Mobile heeft geen plannen voor een Nederlandse introductie van die techniek. "Rcs vraagt hoge investeringen en kent in de praktijk nog steeds problemen die een goede werking van rcs-diensten in de weg staan. Het zit hem voornamelijk in de interoperabiliteit tussen verschillende technische implementaties van de netwerkproviders waardoor de end-to-end werking niet goed kan worden gewaarborgd."

Mms gold als multimediale variant van sms en is een dienst om onder meer foto's, geluidsfragmenten en video's te versturen via het mobiele netwerk. Vanwege de relatief hoge kosten en de onzekerheid over of de ontvanger de foto wel kon bekijken of via een link op de computer de foto moest raadplegen, kreeg het nooit veel populariteit. Met de opkomst van mobiel internet via 3g en later 4g is de dienst overvleugeld door de vele diensten waarmee telefoongebruikers foto's, video's en muziekfragmenten naar elkaar kunnen sturen. T-Mobile biedt sinds 2002 mms aan.