Nederlandse Google Assistent-versie kan berichten op Android-apparaten voorlezen

De Nederlandstalige versie van Google Assistant kan vanaf nu berichten op Android-apparaten voorlezen en helpen bij het beantwoorden. De Engelstalige variant van de stemassistent kon dat al sinds afgelopen zomer.

Zodra een gebruiker op Android de Google Assistent activeert en bijvoorbeeld het commando 'lees mijn appjes voor' geeft, kan er naar de ongelezen berichten worden geluisterd. Als de stemassistent het voorlezen voltooit, vraagt de Google Assistent aan de gebruiker of hij een korte reactie wil terugsturen, waarna die reactie gedicteerd kan worden. Daarvoor zijn maximaal 350 tekens beschikbaar.

De ondersteuning voor deze functie is niet beperkt tot alleen de sms-functie of WhatsApp en werkt volgens Google ook met andere apps. Deze functie is al langer beschikbaar voor de Engelstalige versie van de stemassistent en is nu beschikbaar in zowel Nederland als België.