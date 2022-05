Siri onthult Apple-event dat plaatsvindt op 20 april

Spraakassistent Siri heeft de datum voor een aankomend Apple Event onthuld. Inmiddels zijn er ook uitnodigingen aan media verstuurd. Het evenement vindt dinsdag 20 april plaats om 19.00 uur Nederlandse tijd.

De datum voor het eerste Apple-event van dit jaar werd ontdekt door MacRumors die aan Siri vroegen wanneer het volgende Apple-event zou plaatsvinden. De spraakassistent antwoordde daarop dat het volgende event volgende week zal plaatsvinden op het kantoor van Apple in Californië.

Het is nog niet bekend wat Apple gaat aankondigen. Er gaan geruchten over een nieuwe iPad Pro. Ook zijn er berichten dat de bluetooth trackers AirTags hun opwachting maken. Daarnaast zou ook een grote update voor iOS 14 worden aangekondigd. We hoeven geen nieuwe iPhones te verwachten aangezien Apple deze doorgaans later in het jaar aankondigt.

Het evenement wordt online gestreamd en is te bekijken via de website van Apple, net als de voorgaande Apple-events die ook online plaatsvonden door de pandemie.