Nintendo doet altijd goede zaken rond Sinterklaas en Kerstmis. De Japanners bewaren doorgaans dus wat nieuwe producten voor het najaar. Ook dit jaar heeft Nintendo weer een interessant aanbod, met nieuwe hardware, nieuwe games en een combinatie van die twee. Genoeg reden om de opvallendste producten op een rij te zetten: de nieuwe Switch Lite, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, en het verrassende Ring Fit Adventure. De eerste twee zijn al verschenen, en Ring Fit volgt over een week. Nintendo heeft dit jaar echter nog meer in petto. Zo wordt door velen reikhalzend uitgekeken naar Luigi's Mansion 3. Op die game hopen we later uitgebreid terug te komen.

Titel Ring Fit Adventure Platform Nintendo Switch Ontwikkelaar Nintendo Uitgever Nintendo Releasedatum al beschikbaar

Om te beginnen is er natuurlijk een nieuwe versie van de Switch, de Lite die sinds een paar weken leverbaar is. Zoals de naam doet vermoeden, is de Lite het lichtere broertje van de gewone Switch, al zijn het eerder de afmetingen die in het oog springen. De Lite is even dik, maar zo'n 10 mm smaller en 20 mm minder hoog. Op papier lijkt dat verschil klein, maar in de praktijk blijkt het behoorlijk groot. De nieuwe console voelt compacter aan dan de originele Switch. Het kleinere formaat heeft gevolgen voor het scherm, want ook dat is gekrompen, van 6,2 naar 5,5 inch. De schermen van beide versies hebben wel dezelfde resolutie, 1280 x 720 pixels. Al met al is de Lite beduidend lichter. De originele Switch weegt 398 gram, de Lite 275 gram. Dat verschil voel je goed.

Als handheld is de Lite een veel prettiger apparaat dan de originele versie. Dat komt niet alleen door het formaat en het gewicht. Nintendo heeft nog meer kleine, maar fijne aanpassingen doorgevoerd. Zo is de behuizing van de Lite van een iets ander, wat stroever, materiaal gemaakt, waardoor de Lite beter in de hand ligt. Ook aan de knoppen is iets veranderd. De face buttons zijn iets minder bol en de vier letters zijn erin verzonken, zodat je net iets meer grip hebt op de knoppen. Voor veel gamers zal echter vooral de nieuwe d-pad een verademing zijn. Waar bij de originele Switch de d-pad bestaat uit vier losse knoppen, is hij hier weer een ouderwetse d-pad, bestaand uit een kruis. Dat werkt vooral gemakkelijker bij diagonale bewegingen. Het zijn kleine, maar zeer fijne aanpassingen die ervoor zorgen dat de Lite een prettiger handheld is dan de originele Switch.

Ontbrekende chip

De Lite is enkel en alleen bedoeld als handheld, dus als apparaat voor onderweg. De optie om hem op een tv aan te sluiten, heeft Nintendo zelfs weggelaten. Dat is ook meteen de opvallendste verandering aan het concept van de Switch. De Lite kan geen hdmi-signaal via de usb-c-aansluiting uitsturen. De originele Switch bevat een chip, de PI3USB30532, die bepaalt of het beeld naar het interne scherm wordt gestuurd of naar de usb-c-uitgang. Die chip zit niet in de Lite, waardoor de optie ontbreekt om beeldsignalen naar de usb-c-uitgang te dirigeren.

Vlak voordat Nintendo de Switch Lite op de markt bracht, introduceerde het in stilte een revisie van de originele Switch. De twee nieuwe modellen zijn beide gebaseerd op dezelfde hardware: een nieuwe versie van de Tegra X1, die de codenaam Mariko draagt. Die nieuwe chip is niet sneller, maar wel veel zuiniger dan de X1 uit de originele Switch. De oude chip werd gemaakt door TSMC, op een 20nm-procedé. De nieuwe variant is gemaakt op een 16nm-FinFet-procedé. Dat moet bij de revisie van de originele Switch zorgen voor een langere batterijduur. Bij de Lite zorgt het er vooral voor dat Nintendo een kleinere batterij in de behuizing kan stoppen, waardoor de Lite in zijn kleinere behuizing past.

We hebben de batterijduur van de Lite vergeleken met die van de gereviseerde Switch. Daarbij draaiden we op beide apparaten The Legend of Zelda: Link's Awakening en lieten we Link op hetzelfde punt continue tegen hetzelfde muurtje aanlopen, om ervoor te zorgen dat de console niet in slaapstand schoot. De gereviseerde Switch hield het daarbij bijna 5 uur vol (4:52 uur). De Lite deed het met 3:39 uur beduidend minder goed op dit punt. Is dat kort? Dat valt mee als je het vergelijkt met de gemiddelde telefoon of tablet. Als je daar een game op speelt die wat eisen stelt aan de soc, is de batterijduur doorgaans niet beter.

De batterijduur van de Lite is zeer waarschijnlijk net iets beter dan die van een Switch van de eerste lichting. Die hebben we met opzet niet in de meting betrokken. We hebben een Switch uit 2017, maar die heeft inmiddels heel wat uren gemaakt. Het zou niet eerlijk zijn om een batterij die zo vaak is opgeladen te vergelijken met een volledig nieuwe.

Vastgeklonken Joy-Cons

Wat misschien nog het meest opvalt aan het ontwerp van de Lite, is dat de twee Joy-Cons niet meer kunnen worden losgekoppeld. Ook dat scheelt in gewicht. De Lite mist bovendien wat functionaliteit die de grote Switch wel heeft. Zo zijn de HD-trilfunctie en infraroodbewegingscamera geschrapt. Daardoor kun je sommige Switch-games niet spelen, zoals de Labo-games waarin vooral de infraroodcamera veel wordt gebruikt. Hoe leuk we Labo ook vinden, dat de camera ontbreekt is wat ons betreft geen groot gemis. Bij de trilfunctie is dat anders. Die voegt veel vaker iets toe aan de beleving van een game. Maar het weglaten van de trilmotor zal niet alleen ruimte, maar wellicht ook batterijduur schelen. Vanuit dat oogpunt valt deze keuze te verdedigen.

Overigens heeft de Lite wel gewoon nfc aan boord, zodat je Amiibo's kunt gebruiken. Belangrijker is dat ook de accelerometer en gyroscoop zijn behouden, zodat je al bewegend games kunt blijven besturen. Het is jammer dat er opties zijn geschrapt, maar Nintendo heeft begrijpelijke keuzes gemaakt.

Nintendo wil graag dat we de Switch Lite enkel en alleen als handheld-apparaat zien. Als zodanig beschouwd is de Lite zeer geslaagd. Hij is compacter dan het origineel, gemaakt van een prettiger materiaal en voorzien van betere knoppen. Doordat de Joy-Cons niet meer kunnen worden losgekoppeld, is hij bovendien een stuk steviger, wat bij handheld-gebruik een groot pluspunt is. Dat er wat functionaliteit mist, is daarbij geen probleem.

Minder Switch

Toch knaagt er wat. Dat de HD-trilfunctie en infraroodbewegingscamera ontbreken, is geen probleem. Er zijn echter andere minpunten. De Lite is namelijk 'veel minder Switch'. Het apparaat dankt zijn naam aan de mogelijkheid om te wisselen. Controllers eraan, controllers eraf, van handheld naar docked: het kan allemaal in een handomdraai. Het is precies die veelzijdigheid die de Lite ontbeert, en dat is toch jammer.

Wij gebruiken de Switch al sinds de introductie vooral als handheld, om onderweg toffe games te kunnen spelen. Toch is de optie om het ding op een tv aan te sluiten ons erg lief. Al was het maar om de games die we onderweg spelen even in volle glorie te kunnen aanschouwen. Games zien er docked niet alleen beter uit omdat het beeld 1080p is. De Switch benut daarbij ook net wat meer processorkracht, waardoor games er op tv vaak beter uitzien.

Er is een serieuzer nadeel aan het ontbreken van de optie om de Lite op tv aan te sluiten. Bij een game als The Legend of Zelda: Breath of the Wild, en ook bij veel games die oorspronkelijk voor andere consoles verschenen, is de interface zo klein dat hij lastig leesbaar is als je handheld speelt. Dat is al zo als je op het 6,2 inch scherm speelt van de originele Switch en de interface is alleen maar lastiger leesbaar op het 5,5 inch scherm van de Lite. Het is niet zozeer een nadeel van de Lite zelf, maar erder van de software die je er op speelt. Het is echter wel een probleem dat extra tot uiting komt bij de Lite.

Zelfs op de vastgeklonken Joy-Cons valt in die zin wat af te dingen. Want ook onderweg is het leuk om de optie te hebben om even snel een tweede speler uit te nodigen. Dat kan nog steeds, met losse Joy-Cons, maar die heb je niet altijd bij je, zeker niet als je de Lite mee op reis neemt. Ook hier is de Lite dus 'veel minder Switch' dan het origineel.

Dat alles maakt dat de Lite als handheld zeer geslaagd is, maar niet als vervanging van de oude Switch kan dienen. Vooral doordat hdmi-uit ontbreekt, is het een apparaat voor erbij. Hij is handig om te gebruiken naast de oude Switch, waarbij de oude thuis in z'n dock kan blijven, permanent aangesloten op de tv, en de Lite in een stevige hoes in je tas mag blijven. Hoe makkelijk het ook is om één account te hebben op twee apparaten en savegames te downloaden, het is toch jammer dat de Lite niet kan volstaan als enige Switch in je huishouden.