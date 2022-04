Round-up bluetoothspeakers

Er mag weer van alles. De terrassen zijn open, de parken stromen vol en er mogen weer feestjes worden gegeven. Er zijn dus ook weer allerlei gelegenheden om een bluetoothspeaker op te zoeken en muziek af te spelen. Als je zo'n speaker nog niet hebt en er wel een wil, is het uiteraard de vraag wat het meest geschikte model is, want er zijn er nogal wat te koop. Daarom zetten we vijftien bluetoothspeakers op een rij, van spotgoedkoop tot behoorlijk aan de prijs, en voelen ze uitgebreid aan de tand.

Om de vergelijking een beetje eerlijk te houden, hebben we de speakers verdeeld in drie prijscategorieën: goedkoop, duur en het segment daartussen dat we 'midden' hebben gedoopt. In elke categorie hebben we vijf speakers gekozen. Die keuze is grotendeels gebaseerd op de mate waarin speakers populair zijn in onze eigen Pricewatch, al hebben we hier en daar een ouder model vervangen door een nieuwer en laten we wat modellen buiten beschouwing omdat ze binnenkort uit de handel gaan.

We hebben de keuze beperkt tot draagbare bluetoothspeakers, dus modellen met een ingebouwde accu. Verder hebben we ons beperkt tot 'domme' speakers en het groeiende aanbod 'slimme' speakers buiten beschouwing gelaten. Het aanbod is dan nog steeds enorm en de beperking zorgt ervoor dat de geteste speakers enigszins vergelijkbare eigenschappen hebben. Omdat we op zoek zijn naar draagbare speakers, hebben we hebben ook het groeiende aanbod van de flink uit de kluiten gewassen partyspeakers buiten de selectie gehouden.

Testpanel

Met vijftien speakers op kantoor is vervolgens de vraag: hoe gaan we die testen? Voor hoofdtelefoons hebben we een mooie geluidsdichte box waarin we onder gelijke omstandigheden de geluidskwaliteit in kaart brengen. Bij speakers is dat een stuk lastiger, vooral omdat ze sterk verschillen in vorm en grootte. Daarom hebben we een andere testmethode gekozen, die wellicht een stuk objectiever is: we hebben een testpanel samengesteld. Dat panel bestond uit collega's die op het moment van testen toevallig op kantoor aanwezig waren. Daardoor betreft het een bont gezelschap van oudgedienden en stagiaires, technisch geschoolden en n00bs, schrijvende en commerciële collega's, en zowel mannen als vrouwen.

Dat testpanel hebben we naar alle vijftien speakers laten luisteren, zonder dat de testers ze konden zien. Om dat mogelijk te maken, hebben we de ruimte gekaapt waar we normaal tv's testen. Die is groot genoeg en geblindeerd met dikke gordijnen, dus akoestisch 'redelijk dood'. We hebben er een opstelling gemaakt met de vijftien speakers aan de ene kant van een doek en steeds een tester aan de andere kant van het doek, met een tafel en enquêteformulier voor zijn of haar neus.

We hebben de testers uiteraard zoveel mogelijk in het ongewisse gelaten. Er is ze alleen verteld dat ze eerst vijf goedkope speakers te horen kregen, dan vijf iets minder goedkope en vervolgens vijf dure exemplaren. We hebben ze gevraagd het geluid van elke speaker te beoordelen met een cijfer en er eventueel een toelichting bij te geven. De testers gaven de weergave van het het laag, de middentonen en de hoge tonen een cijfer en er is ze gevraagd om de definitie te beoordelen, dus hoe goed de verschillende geluiden en instrumenten in het geluid zijn te onderscheiden. Vervolgens zijn door elke speaker steeds dezelfde vier muziekfragmenten afgespeeld, gekozen uit onze vaste lijst met testmuziek. Van alle genoteerde cijfers hebben we de gemiddelden berekend. Die gemiddelden vind je in de rest van dit artikel terug als cijfermatige waardering van het geluid van de speakers.

Uiteraard zijn meer aspecten getest. We hebben gekeken of de speakers voldoen aan de opgegeven IP-rating en hebben de accuduur gemeten. Dat laatste is gebeurd door elke speaker muziek af te laten spelen waarbij het volume op 80dB is afgesteld en vervolgens simpelweg te noteren hoelang hij het volhoudt. Waar mogelijk hebben we draadloze verbinding daarbij via Bluetooth 5.0 laten lopen, wat iets energiezuiniger zou moeten zijn dan een verbinding middels eerdere bluetooth-versies.