De lessen van de grote storing bij KPN

Het zal voor veel mensen even schrikken zijn geweest. De alarmerende pieptoon die veel telefoons laten horen bij een noodmelding via NL-Alert horen de meesten normaal alleen op sommige eerste maandagen van de maand om twaalf uur. NL-Alert is wel vaker ingezet afgelopen jaren, maar niet eerder kregen zoveel Nederlanders zoveel meldingen.

De storing bij alarmnummer 112 op één van de warmste dagen van het jaar was dan ook een opmerkelijke gebeurtenis met grote gevolgen. De eerste gevolgen waren direct zichtbaar: hulpdiensten en politiekorpsen leken geen goed uitgewerkte draaiboeken te hebben en probeerden snel oplossingen te verzinnen hoe zij noodmeldingen alsnog konden binnenkrijgen, desnoods via Twitter.

De storing duurde in totaal iets meer dan drie uur, van vier uur 's middags tot iets over zeven uur 's avonds. Maar de gevolgen ervan zijn vermoedelijk verstrekkend. Politici roepen op om het systeem achter 112 robuuster in te richten en om wellicht het afschaffen van het luchtalarm per 2021 terug te draaien. KPN doet diepgravend onderzoek naar hoe dit heeft kunnen gebeuren en brengt wellicht grote wijzigingen aan in het volgende 112-platform waaraan het al aan het bouwen was. Tweakers kijkt in dit verhaal naar de technische oorzaken van de storing en hoe het ging met de NL-Alerts.