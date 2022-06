Samsung brengt Galaxy Tab S6 Lite eind april uit voor 379 euro

Samsung brengt zijn Galaxy Tab S6 Lite op 30 april uit in Nederland. De tablet wordt geleverd met S Pen en kost in de wifi-uitvoering uitvoering 379 euro. Er komt ook een 4g-versie voor 439 euro. De tablets hebben een 10,4"-lcd met een resolutie van 2000x1200 pixels.

De vernieuwde S Pen die Samsung levert bij zijn Galaxy Tab S6 Lite, werkt zonder accu, met de Wacom-technologie. Bij de duurdere Tab S6 die vorig jaar uitkwam, zit een S Pen met bluetooth en accu. De nieuwe stylus weegt 7 gram, en heeft een punt van 0,7mm en 4096 drukniveaus. Volgens Samsung is de latency ook verbeterd. Die is nu 27ms en dat was bij de vorige versie 58ms.

De Samsung Galaxy Tab S6 Lite heeft een behuizing van 244,5x154,3x7mm. Het gewicht is ongeveer 465 gram. Er zit een Exynos 9611-soc in de tablet, dat is een octacore met vier 2,3GHz-cores en vier 1,7GHz-cores. Diezelfde soc stopt Samsung in midrangesmartphones, zoals de Galaxy A51 en M21. De tablet heeft 4GB ram en 64GB flashopslag. Er is ook een versie met 128GB, maar die is in Nederland nog niet beschikbaar. Het opslaggeheugen is met een micro-sd-kaart uit te breiden.

Aan de achterkant zit een 8-megapixelcamera en aan de voorkant een 5-megapixelexemplaar. De tablet kan filmpjes maken in 1080p-resolutie met 30fps. Aan de zijkant zit een 3,5mm-jack en er is een usb-c-aansluiting om de 7040mAh-accu op te laden. In de behuizing zitten stereospeakers aan de zijkanten.

De Tab S6 Lite draait op Android 10 met Samsungs One UI 2-interface. Die heeft aanpassingen voor tablets en software om de S Pen te benutten, zoals Samsung Notes. Samsung presenteert ook een optionele Book Cover voor de tablet. Die kost 69 euro, maar wordt meegeleverd bij vooruitbestellingen.

De Galaxy Tab S6 Lite is een goedkopere uitvoering van de Tab S6 die in augustus vorig jaar uitkwam. Die duurdere versie heeft een 10,5"-oledscherm met een resolutie van 2560x1600 pixels, een Snapdragon 855-soc en 6 of 8GB ram.