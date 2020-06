Renders van Samsung Galaxy Tab S7 verschijnen online

OnLeaks heeft renders gepubliceerd van de Samsung Galaxy Tab S7. Het nieuwe topmodel van de tablet lijkt erg op de voorganger, met dezelfde grootte aan bezels. Tegelijkertijd zijn er andere geruchten dat de tablet een 120Hz-scherm krijgt.

Twitter-gebruikers OnLeaks maakte de renders samen met de Franse website Pigtou. Op de renders is te zien dat de Galaxy Tab S7 grotendeels hetzelfde uiterlijk krijgt als de Galaxy Tab S6, met recht aflopende bezels. Op de renders lijken de bezels ongeveer even groot als op het eerdere model.

De Galaxy Tab S7 krijgt net als de voorganger een kleine groef om de S Pen in te houden. Nieuw is wel dat de camera van de tablet voortaan aan de zijkant zit, waardoor die bovenaan zit als de gebruiker de tablet in landschapsmodus zet. De tablet is volgens Pigtou 253,7x165,3x6,3mm groot.

Naast de renders zegt de lekker Ice Universe op Twitter dat de S7 een scherm van 120Hz krijgt. Hij noemt daarbij ook een Tab S7+, een waarschijnlijk grotere variant van de tablet. Verdere informatie geeft hij niet, maar als het klopt wat hij zegt volgt Samsung daarmee Apple op. Die heeft de iPad Pro ook voorzien van een dergelijke verversingssnelheid.

Samsung heeft de Galaxy Tab S7 nog niet officieel aangekondigd. Het is dus nog niet bekend welke specificaties de tablet precies heeft en wat die gaat kosten. Eerder gingen er al wel geruchten dat de tablets een scherm van 11" en 12,4" zouden krijgen.