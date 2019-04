Beste koop: Phanteks Eclipse P600S Zwart De prestaties van de P600S zijn, zeker wat geluid betreft, uitstekend en de behuizing is vijftig euro goedkoper dan zijn bijna identieke broertje, de Evolv X. De afwerking is prima, net als de ruimte in de behuizing. Het kabelmanagement is dik in orde en de prijs redelijk schappelijk. Prijs bij publicatie: € 132,- Nu verkrijgbaar vanaf: € 138,68

Het is alweer lang geleden dat we behuizingen de revue hebben laten passeren. Het wordt dan ook hoog tijd dat we dat weer eens doen, waarbij we als goedmaker niet één, maar vijf behuizingen bekijken.

Voor de vijf behuizingen hebben we een selectie gemaakt uit de modellen die we sinds de tweede helft van 2018 op kantoor hebben ontvangen. Daarbij hebben we geselecteerd op high-end behuizingen, die bovendien voldoende ruimte bieden aan eatx-moederborden. De vijf behuizingen zijn dan ook ruim bemeten, zowel wat hun fysieke afmetingen als wat de bijbehorende prijs betreft, want het kwintet kost gemiddeld zo'n honderdvijftig euro.

We passen bovendien een nieuwe testmethode toe op de behuizingen, waarbij we niet alleen een referentiesysteem inbouwen om het inbouwgemak en de ruimte voor componenten te testen, maar ook een testsysteem waarmee we warmte en geluid produceren, en meten hoe de behuizingen die afvoeren, respectievelijk dempen.