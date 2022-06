Kijk mam, zonder kabels!

Iedere pc zit er vol mee, maar vrijwel niemand vindt ze mooi: kabels. Het mooi wegwerken van kabels is voor veel tweakers dan ook een sport op zich. De meeste kabels lopen van de voeding, die tegenwoordig vaak verborgen zit achter een tunnel, naar het moederbord. De voorkant van het moederbord wel te verstaan, omdat … Ja, waarom eigenlijk? Veranderen kun je het in ieder geval alleen als je de kast én het moederbord aanpast, en dat is precies wat Gigabyte heeft gedaan met zijn Aorus Project Stealth.

Voorproefje van de pc van de toekomst

Laten we maar met de deur in huis vallen: de Aorus Project Stealth zoals je die hier en wellicht bij een select aantal andere media ziet, komt zo niet op de markt. Gigabyte is wel degelijk van plan om dit concept echt in de winkels te laten belanden, maar dan op basis van een andere kast. Het is nog niet helemaal duidelijk of het de nu gebruikte kast gaat aanpassen, of bijvoorbeeld de onlangs aangekondigde Aorus C500 Glass als basis neemt. Hoe dan ook moet de uiteindelijke versie een stuk beter koelen dan ons prototype op basis van de verouderde C300-kast. Waarom dat precies is wat de Stealth nodig heeft, en waarom dit volgens ons toch de toekomst van de desktop-pc moet zijn, lees je in dit artikel.

Waarom zitten aansluitingen aan de voorkant van het moederbord?

Tot ongeveer 2010 liepen de kabels doorgaans dwars door je kast.

Het is eerst tijd voor een stukje geschiedenis. De ATX-standaard, die beschrijft hoe een voeding, moederbord en behuizing er ruwweg moeten uitzien, stamt al uit 1995. Tot ongeveer 2010 was het gebruikelijk dat alle componenten in één rechthoekig compartiment werden geplaatst, met de kabels dwars door de kast. Sinds die tijd wordt de moederbordtray, dat is het paneel waarop het moederbord wordt gemonteerd, een paar centimeter verder de kast in geplaatst, zodat er ruimte overblijft om kabels achterdoor te geleiden. Dat betekent dus wel dat je kabels een krappe hoek van 180 graden moeten maken. De manier waarop kasten en moederborden worden ontworpen, met de connectors voorop, komt dus eigenlijk allang niet meer overeen met de manier waarop kabels door de kast lopen.

Kastenfabrikanten hadden voor het ene uiteinde van al die voedingskabels snel een oplossing gevonden, want in moderne behuizingen zit voor je voeding gewoon een grote kap, waardoor je die helemaal niet meer ziet. Het andere uiteinde bleek een stuk lastiger. De duurste moederborden, zoals die van EVGA, hebben vaak onder een hoek geplaatste connectors, zodat de bocht die de kabels moeten maken in ieder geval geen 180 graden meer is, maar slechts 90 graden. Dat lost het kabelprobleem maar voor een deel op, en bovendien is niet elk type aansluiting even geschikt voor een haakse connector.

Dit EVGA Z690 Dark-moederbord heeft veel gekantelde connectors.

Aorus Project Stealth

In december vorig jaar toonde Gigabyte voor het eerst zijn Project Stealth, als concept van een pc die op het oog volledig kabelloos is. Gekke concepten van fabrikanten zien we wel vaker, maar Project Stealth komt nu echt op de markt, via bepaalde systeemverkopers en als losse do-it-yourselfkit voor zelfbouwers. Die kit bestaat uit een kast, een moederbord en een videokaart.

De videokaart

De videokaart is een aangepaste versie van de RTX 3070 Gaming OC. De enige aanpassing is dat de stroomconnectors aan de onderkant zitten, zodat die direct in het hiervoor aangebrachte gat in de moederbordtray kunnen verdwijnen.

Het moederbord

Ook het moederbord is gebaseerd op een bestaand model, namelijk de Z690 Aorus Elite, een relatief betaalbaar Intel Z690-moederbord met DDR5-slots. Wat ons betreft een prima model om dit project op te baseren, want hij is niet al te duur, maar ziet er zeker met de aangebrachte extra overkappingen wel mooi strak uit. Alle aansluitingen zitten niet langer op de voorkant, maar op de achterkant van de printplaat. Dat geldt zowel voor de grote connectors, zoals die voor de stroomtoevoer, als de kleintjes, bijvoorbeeld de headers voor fans en het frontpanel.

De kast

In een normale kast kom je natuurlijk niet bij die aansluitingen aan de achterkant van het moederbord, dus moest er ook een aangepaste behuizing worden gebruikt. Net als eigenlijk alle andere bekende fabrikanten van moederborden en videokaarten, heeft ook Gigabyte de afgelopen jaren uitgebreid naar flink wat nieuwe productcategorieën, waaronder kasten. De fabrikant had dus een eigen product, de Aorus C300 om precies te zijn, om geschikt te maken voor Project Stealth.

Eigenlijk is het enige wat aan die kast is veranderd, dat er gaten bij zijn gekomen om al die aansluitingen bereikbaar te maken en de kabels van de videokaart door te voeren. Bovendien zijn alle kabeltjes van de kast zelf alvast aangesloten in de fabriek, zodat je dat niet meer hoeft te doen.

Het belangrijkste probleem van de Aorus-kast is dat die om te beginnen al niet erg goed was. De dichte voorkant zorgt ervoor dat hij wel lekker stil is, maar ook weinig lucht kan aanzuigen. Voor hele dikke hardware is hij dus niet zo geschikt. Verder merk je hier en daar wel dat het oorspronkelijke ontwerp al flink op leeftijd is. De eerste versie van deze kast testten we bijna vijf jaar geleden, in 2017. Neem bijvoorbeeld de HDMI-aansluiting voorop: die paste prima in de VR-hype van toen, maar is nu behoorlijk nutteloos, want de meegeleverde videokaart heeft niet eens de benodigde interne HDMI-poort.

Gelukkig ziet Gigabyte dat ook in, en zal de definitieve versie van Project Stealth gebruikmaken van een nieuwe behuizing. Mogelijk wordt dat gewoon een aangepaste C300, maar wij zouden ons geld inzetten op de recent aangekondigde C500. Die kast heeft een voorkant die grotendeels uit mesh bestaat en in tegenstelling tot de C300 ook ruimte voor waterkoeling aan de bovenkant. De koeling zal dus veel beter zijn, terwijl je ook direct op alle andere fronten een moderner ontwerp als basis hebt.

Hoe toekomstbestendig is 'de toekomst van de pc'?

In de loop van de tijd hebben we veel initiatieven gehad die willen veranderen hoe een pc er vanbinnen uitziet. Tot nu toe hebben ze vrijwel allemaal een ding gemeen: het is niet gelukt. Zelfs de BTX-standaard, bedoeld als opvolger van ATX en gepusht door grote partijen als Intel en Dell, is uiteindelijk niets geworden.

We kunnen dus niet anders dan een beetje sceptisch zijn. Dat Gigabyte dit concept echt op de markt gaat brengen, is hartstikke tof, maar het probeert niet eens een standaard te zijn, en beloftes over support in de toekomst zijn er ook niet. Als we Gigabyte ernaar vragen, sluit het zeker niet uit dat er bij de volgende generatie processors of videokaarten ook weer Stealth-versies komen, maar stel dit project flopt, dan is die kans klein. Upgraden kan in principe wel, maar als je dat doet naar een ‘normaal’ onderdeel, dan gooi je natuurlijk het hele concept van een pc zonder zichtbare kabels overboord. Bovendien zijn de oude onderdelen dan waarschijnlijk weinig waard, want aan wie ga je een moederbord of videokaart met de connectors aan de verkeerde kant verkopen?

Aan de andere kant, als we hier gaan roepen dat je dit daarom niet moet kopen, dan weten we zeker dat het flopt. Dat terwijl het concept hartstikke tof is, niet alleen omdat het eindresultaat een stuk strakker oogt, maar ook omdat het inbouwen makkelijker gaat als de aansluitingen aan dezelfde kant zitten als waar alle kabels toch al waren.

Kortom, we vinden het onwijs gaaf wat Gigabyte hier doet en zijn benieuwd naar de definitieve versie van Project Stealth, op basis van de nieuwe kast. Hoe dan ook zouden we graag willen dat dit concept de toekomst van de desktop-pc is, maar we durven het je absoluut niet te garanderen. Wil je de Stealth straks kopen, doe dat dan met het idee om deze hardware tot het einde van de economische levensduur te gebruiken, en bovendien met een soort Kickstarter-mindset: je investeert erin omdat je het idee tof vindt, maar of het ook echt wat wordt, dat weet je niet.