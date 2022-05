Stackoverflow brengt nieuw copy-pastetoetsenbord uit met vervangbare toetsen

Stackoverflow weet zelf ook waar het vooral goed voor is: het kopiëren en plakken van lappen code. De site bracht eerder al het handige The Key-minitoetsenbord uit om dat makkelijk te maken; nu komt er een tweede versie van het gadget met een ctrl-C- en ctrl-V-knop.

Stackoverflow brengt het The Key V2.0-toetsenbord uit in samenwerking met Drop. Daar is het apparaatje te bestellen voor een nog onbekende prijs. Stackoverflow maakte vorig jaar The Key, een minitoetsenbord met drie knoppen: een control-knop met een Stackoverflow-logo, een C en een V. Dat eerste toetsenbord kwam vorig jaar uit als 1-aprilgrap van Stackoverflow en kostte 29 dollar. Stackoverflow staat inmiddels bekend als een site waar programmeurs graag code van andere gebruikers kopiëren om die in hun eigen software te gebruiken.

Het vorige gadget werd onverwacht populair. Er werden bijna 10.000 exemplaren van verkocht. Daarom heeft het bedrijf nu een verbeterd model uitgebracht. Dat heeft twee rgb-ledjes onder de toetsen en de behuizing is van acryl, zodat het licht er goed doorheen schijnt. Ook zijn niet alleen de toetsen nieuw, maar ook de mogelijkheid voor kopers om de standaard Kailh Black Box-switches te hotswappen.

Het toetsenbord doet overigens wel meer dan echt alleen kopiëren en plakken. Gebruikers kunnen de drie toetsen zelf programmeren om ze een andere functie te geven.