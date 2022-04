MoaM XVII - Tweakers-crew komt voor het eerst weer bij elkaar

Nog nooit was de aanloop naar een MoaM zo spannend. Pas de dag voor het feest begon, vorige week vrijdag, gaf de gemeente Noordoostpolder toestemming. Wat hadden we anders gemoeten met al die vaten bier, flessen gin en duizenden bitterballen? Zelf opeten en opdrinken?

Waarom het zo spannend was, liet zich raden. De wereldwijde pandemie die het leven van ons allemaal overhoop heeft gegooid afgelopen anderhalf jaar, en die ertoe leidde dat 2020 het eerste MoaM-loze jaar in tijden was, gooide ook dit jaar weer bijna roet in het Japan-Peruaanse eten (of de pizza, of allebei). We hebben de MoaM deze keer gesplitst in meerdere evenementen, die een vergunning nodig hadden, en daarbij dus twee keer een CoronaCheck gedaan bij alle aanwezigen. Daardoor konden we ons een beetje de Grand Prix van Zandvoort voelen, alleen simuleerden wij F1-races in plaats van ze echt te rijden.

De MoaM, voor wie dat nooit heeft geweten of wie het is ontschoten in de afgelopen twee jaar, is de Mother of all Meets, het grote feestweekend waar Tweakers zijn moderators en admins bedankt voor hun tomeloze inzet. Die crew houdt jullie, het schorriemorrie dat Gathering of Tweakers onveilig maakt de lieve bezoekers van het forum, het hele jaar in toom en geen feest kan groot genoeg zijn om daar onze dankbaarheid voor te uiten. De timing daarvan houden we traditioneel geheim, en uiteraard waren er ook crewleden die zich opwierpen als designated survivor om te zorgen dat het op het forum niet de spuigaten uit zou lopen.

Maar wie denkt dat het een feest was alsof corona niet bestaat, heeft het mis. De organisatie, onder aanvoering van 'mister verstand op 0, frituur op 180 graden' Ch3cker, had er alles aan gedaan om van deze MoaM geen superspreader-event te maken. Alle activiteiten waren buiten - inclusief de bar en alle spelletjes - en in de huisjes waren zelftesten te vinden voor als iemand twijfels had over de eigen gezondheid.

De plek was een oude bekende: we waren al een paar keer eerder op vakantiepark Eigen Wijze in Bant en ook nu weer sliepen de mensen die bleven overnachten, in huisjes met trappetjes die zo steil waren, dat ze net zo goed konden dienen als alternatieve blaastest - want dronken kom je daar heel lastig op, zo ondervonden sommige crewleden.

Moderaten op het forum is soms spelen

met vuur, en dit trouwens ook

Gelukkig was er veel te doen. Het begon traditioneel met het eten op vrijdagavond, waarbij de traditionele pizza's traditioneel niet aan te slepen waren. Nieuw was het Japans-Peruaanse eten. Deze avant-garde fusion cooking bleek ook uitstekend in de smaak te vallen bij de hongerige crewleden, die van heinde en verre naar de Noordoostpolder waren gekomen.

Daarna zaten de buiken aardig vol. En over buiken gesproken: er waren negen mensen bereid gevonden om de letters van de nickname Moonsugar op hun indrukwekkende torso's te plakken, bij wijze van welkom. Echt nieuw is Moonsugar niet, want ze is al meer dan anderhalf jaar community-manager, maar ze was wel MoaM-debutant en dat konden de crewleden niet ongemerkt voorbij laten gaan.

De broeken bleven gelukkig aan

Vervolgens was er van alles te doen. Sommige tweakers vermaakten zich met de F1-simulator, Rocket League of Mario Kart. En uiteraard kon de hot tub niet ontbreken, helemaal gevuld met bacardi lemon mensen die bier en gin-tonic dronken. Optimaal was het bad niet. Hij stond per ongeluk ingesteld op 32 graden en opwarmen gaat niet zo snel, dus het was aanvankelijk meer een lauw tub.

Eindelijk legaal rijden met alcohol op!

Het licht ging uit op het feestterrein toen de zon alweer bijna aan ging en na een voor velen iets te korte nacht stond het ontbijt klaar. Bovendien was een barista bereid om voor iedereen met kleine oogjes - en alle anderen - een heerlijke bak koffie te zetten (of drie, voor wie het echt zwaar had). Het was namelijk al snel weer tijd om te gaan naar de zaterdagactiviteit.

Nu was dat een zéér ontspannende activiteit, namelijk varen met een bootje over de Friese meren. De organisatie had voorzien dat iedereen gedurende de dag wel honger en dorst zou krijgen, dus er gingen grote tassen mee vol allerhande drankjes en hapjes. De organisatie had ook gezorgd voor een heerlijk zonnige dag met goede temperatuur, en ook dat viel enorm in de smaak.

Bootje varen: excellente activiteit voor de zaterdagmiddag

Daarbij viel op dat de elf bootjes allemaal een andere koers kozen. Sommige schippers weken van de route af en gingen naar wat extra Friese steden zoals Sloten, anderen gingen ronddobberen op een meer en zwemmen en sommige bootjes besloten om op slakkentempo door het Friese landschap te varen en zo de bemanning in staat te stellen om wat extra uiltjes te knappen.

Krijg je er trek van?

Daardoor kwam iedereen goed van zin weer terug in de Noordoostpolder, waar de crew het terrein opliep om daar de geur van barbecue op te snuiven. Die geur bleek afkomstig van een ambachtelijke slager, althans, van de uitermate fijne maaltijd die hij met zorg bereidde. Met wederom goed gevulde magen ging iedereen de zaterdagavond in. Met de hot tub nu goed op temperatuur kozen veel mensen voor chillen in het bubbelbad, maar ook de spelletjes bleken populair. Weerwolven van Wakkerdam bleek prima te doen in het halfduister (gratis tip: als de verteller zegt 'de weerwolven worden wakker' hoef je niet op te springen en enthousiast te gaan wijzen naar je beoogde slachtoffer, dat kan ook zittend en stil), maar voor pokeren is dat toch wat lastig. Een projector bleek uitkomst te bieden. Over die projector gesproken: oud-developer Elwin had een set meegenomen, waardoor hij allerlei mensen via hun eigen telefoon spelletjes kon laten spelen met een partypack van spelletjes op Steam. Ook dat viel zeer in de smaak. Wat ook in de smaak viel, was al het speciaalbier van de bottleshare.

De volgende ochtend, na twee ongetwijfeld iets te korte nachten, sloten crewleden de MoaM af met een heerlijke brunch, waarna iedereen met een enorme kater, een flink slaaptekort en een stel mooie herinneringen huiswaarts keerde. De organisatie heeft ondanks alle zorgen rond corona voor een fantastisch weekend gezorgd, dat tot in de kleinste details perfect was geregeld. Deze MoaM was episch. Bedankt!

Dit meer, zo weten diverse crewleden inmiddels uit eigen ervaring, is minder plezierig om in te zwemmen dan je zou denken

Ps.: Koffie, jij hebt jouw verslag voor in de reacties al klaar staan, of niet?