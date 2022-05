Amazon vernieuwt Fire 7-budgettablet met USB-C en hoger geklokte soc

Amazon vernieuwt zijn Fire 7-tablet. Deze krijgt onder meer een USB-C-aansluiting en een hoger geklokte soc met Arm-cores. De tablet komt in juni beschikbaar vanaf 65 euro voor een model met advertenties. De tablet komt vooralsnog niet uit in Nederland.

De grootste verandering in het 2022-model van de Fire 7-tablet is de toevoeging van USB-C. Het voorgaande model had een micro-USB-aansluiting. Volgens Amazon duurt het vier uur om de tablet op te laden met een 5W-oplader. Daarbij claimt Amazon een langere accuduur tot tien uur, waar de geclaimde accuduur bij het model uit 2019 zeven uur bedroeg.

De nieuwe variant krijgt ook een MediaTek-soc met vier Arm Cortex-A53-cores op 2,0GHz. De voorgaande Fire 7-tablet had ook vier Cortex-A53-kernen, maar dan op 1,3GHz. De Fire 7 2022 krijgt ook 2GB geheugen, waar de vorige variant 1GB had.

Zowel aan de voorkant als aan de achterkant zit een 2-megapixelcamera met ondersteuning voor 720p-video-opnames. Aan de voorkant van de Fire 7 zit weer een ips-scherm met een beelddiagonaal van 7" en een resolutie van 1024x600 pixels. Ook de opslag blijft hetzelfde: Amazon levert de tablet met 16GB of 32GB aan opslagcapaciteit, wat kan worden uitgebreid met een micro-SD-kaart van maximaal 1TB.

Net als andere Amazon-tablets wordt de Fire 7 verder geleverd met Fire OS, een fork van Android die wordt geleverd met Amazons launcher en appstore. Google Play is daarmee niet standaard beschikbaar. Amazon levert de Fire 7 2022 met Fire OS 8, dat is gebaseerd op Android 11. Een 16GB-variant kost bij Amazon Duitsland 65 euro met advertenties in de software. Een model zonder ads kost 80 euro. De 32GB-variant kost in beide gevallen tien euro extra. Op het moment van schrijven is de tablet nog niet beschikbaar bij Amazon Nederland.