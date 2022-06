Topmannen moederbedrijf Pornhub leggen functies neer

Feras Antoon en David Tassillo, de ceo en coo van MindGeek, zijn opgestapt. MindGeek is het moederbedrijf van een aantal pornowebsites, waaronder Pornhub en YouPorn. Waarom de topmannen hun functies neerleggen, is niet duidelijk.

Een woordvoerder van het bedrijf zegt tegen Variety dat MindGeek al sinds begin dit jaar van plan was om het leiderschap te vervangen. Antoon en Tassillo blijven aandeelhouders van het bedrijf. Momenteel is MindGeek nog op zoek naar kandidaten voor de openstaande functies.

Het vertrek van Antoon en Tassillo volgt niet lang na een artikel in The New Yorker over MindGeeks websites, voornamelijk Pornhub. Volgens het artikel host Pornhub al jaren seksueel expliciete video's die zonder toestemming zijn opgenomen en verspreid. Er zouden ook beelden van kindermisbruik worden gepost op het platform.

Volgens het beleid van MindGeek worden de video's op de site gecontroleerd om er zeker van te zijn dat er geen minderjarigen in voorkomen. Ook zouden moderators controleren of de video's zijn gedeeld met toestemming van de mensen die erin voorkomen. The New Yorker sprak echter verschillende vrouwen die video's en foto's van zichzelf op Pornhub ontdekten. Ze probeerden maandenlang om de site over te halen om het beeldmateriaal te verwijderen.

De woordvoerder van MindGeek ontkent dat het artikel van The New Yorker de reden was voor het vertrek van Antoon en Tassillo.