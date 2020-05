GM stopt productie van Ariv-e-bikes die het in Nederland en België uitbracht

De Amerikaanse autofabrikant GM stapt iets meer dan een jaar na zijn introductie alweer uit de e-bikemarkt. Het bedrijf noemt de coronacrisis als reden. GM bracht vorig jaar zijn vouwbare Ariv-e-bikes in Nederland, België en Duitsland uit.

GM is gestopt met de productie van de Ariv-e-bikes en de website van de Ariv-lijn stuurt bezoekers nu automatisch door naar de algemene GM-site. Tegen The Verge vertelt het bedrijf dat GM door Ariv kennis heeft opgedaan over micromobility, die het kan gebruiken voor toekomstige innovatie. De reden van het stoppen met e-bikes ligt bij covid-19. De autofabrikant heeft zwaar te lijden onder dalende autoverkopen, waardoor relatief nieuwe bedrijfsonderdelen gesloten worden. Zo moest eerder Maven het veld ruimen, een autodeeldienst die GM in 2016 begon.

General Motors stapte juist in de e-bikemarkt vanwege de groei daarvan, de verwachting dat deze vorm van transport vooral in steden flink gaat toenemen, en om minder afhankelijk te zijn van de automarkt. GM bracht vorig jaar de Ariv Meld en de vouwbare Ariv Merge in alleen Nederland, België en Duitsland uit, belangrijke markten voor e-bikes, waar echter ook de concurrentie hoog is.

GM ontwierp en produceerde de e-bikes in eigen huis. Ze moesten zich onder andere onderscheiden met een compact ontwerp. Standaard hadden de fietsen een houder voor smartphones en een usb-aansluiting om deze te kunnen laden. De bijbehorende app gaf de gebruiker statistieken over de resterende accuduur, snelheid en afgelegde afstand, naast diagnostische informatie en bedieningsmogelijkheden. De Ariv Meld kostte 2800 euro, de Merge 3400 euro.

Meer autofabrikanten proberen in te haken op de groei van micromobiliteit met e-bikes. BMW brengt al e-bikes uit, Audi ontwierp een concept voor een elektrische hybride en Jeep wil deze zomer een elektrische mountainbike op de markt brengen.