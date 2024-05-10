Britse denktank stuurt fles wijn naar eerste persoon die privacybeleid las

Wanneer de meeste mensen een privacybeleid van een website voor zich krijgen, gaat de muis al automatisch naar 'accepteren'. Een lezer van het privacybeleid van een Britse denktank zag de kleine lettertjes wel en dat leverde diegene een fles wijn op.

De belastingdenktank Tax Policy Associates had in februari zijn privacybeleid gewijzigd en een passage over een gratis fles wijn toegevoegd. Daar stond: "We sturen een fles goede wijn op naar de eerste persoon die dit leest". Oprichter Dan Neidle had de passage bedacht 'als kinderachtig protest'. "Alle bedrijven moeten een privacybeleid hebben, maar niemand leest het. Het is geldverspilling", zegt Neidle tegen de BBC.

Na drie maanden meldde iemand zich voor de gratis fles wijn. De persoon, die niet nader genoemd wordt, heeft 'een beetje valsgespeeld'. Die las het beleid omdat hij zelf werkte aan gebruiksvoorwaarden en op zoek was naar voorbeelden. De persoon nam contact op met Tax Policy Associates en ging ervan uit dat de wijn al weg zou zijn, maar toch had hij geluk. Nu staat er in het privacybeleid: "We weten dat niemand dit leest, omdat we in februari een passage toevoegden waarin stond dat we een fles goede wijn zouden sturen naar de eerste persoon die contact met ons opneemt. Pas in mei kregen we antwoord".

Dit is niet de eerste keer dat de denktank een passage over wijn in zijn gebruiksvoorwaarden opneemt. Twee jaar geleden deed de organisatie dit ook. Toen duurde het vier maanden voordat iemand zich meldde voor de wijn.