MSI introduceert Clutch GM08-gamemuis voor 20 euro

Hardwarefabrikant MSI heeft deze week een nieuwe gamemuis uitgebracht in de Clutch-serie. De GM08 heeft een sensor met een gevoeligheid van maximaal 4200 dpi en is voorzien van rode leds. De muis komt per direct beschikbaar en heeft een adviesprijs van 20 euro.

De Clutch GM08 is voorzien van een paw3519-sensor van Pixart. Deze optische sensor heeft een maximale resolutie van 4200 dpi en ondersteunt een acceleratie tot 10G. MSI noemt in de specificaties een polling rate van 1000Hz, wat betekent dat de sensor 1000 keer per seconde zijn positie doorgeeft aan de aangesloten computer. MSI en Pixart noemen geen lift-off distance voor de sensor. De switches van de GM08 gaan volgens MSI 10 miljoen clicks mee, maar het bedrijf noemt geen fabrikant.

De dpi kan worden aangepast via MSI's eigen software. De muis heeft ook vijf dpi-presets die geselecteerd kunnen worden met een knop achter het scrollwiel. Deze presets gaan tot maximaal 3200 dpi. Wanneer gebruikers een hogere dpi-instelling willen gebruiken, moet dit in de software worden ingesteld.

De muis heeft een grootte van 128 bij 68,5 millimeter en een hoogte van 40,5mm. De GM08 weegt standaard 92 gram, maar MSI levert drie gewichtjes mee waarmee het gewicht kan worden opgehoogd naar 103 gram. MSI claimt dat de muis ook geschikt is voor linkshandigen vanwege zijn symmetrische ontwerp. De GM08 heeft echter alleen zijknoppen aan de linkerkant.