Beveiligingsproblemen ontdekt in cloudinfrastructuur voor bionische prothesen

De experimentele cloudinfrastructuur voor geavanceerde, bionische prothesen, bedoeld voor mensen met een lichamelijke beperking, kampt met beveiligingsproblemen. Onderzoekers stellen dat kwaadwillenden hierdoor toegang kunnen krijgen tot privégegevens.

Beveiligingsbedrijf Kaspersky Lab onderzocht de software van bionische prothesen voor de bovenste ledematen van de Russische fabrikant Motorica. Het zou gaan om een extern cloudsysteem dat de status van alle geregistreerde biomechanische apparatuur monitort. Volgens de onderzoekers was er sprake van een onveilige http-verbinding, onjuiste accountbewerkingen en onvoldoende invoervalidatie.

Als een prothetische hand van Motorica in gebruik is, verzendt deze via een geïntegreerde simkaart statistische gegevens en andere data naar het cloudsysteem. Door de zwakke beveiliging kan een cyberaanvaller volgens Kaspersky Kab toegang krijgen tot informatie in de cloud over alle verbonden accounts en daarmee informatie manipuleren, uitbreiden of verwijderen.

Het onderzoek werd uitgevoerd op verzoek van Motorica zelf. Kaspersky Lab heeft zijn bevindingen met de Russische fabrikant gedeeld, zodat het bedrijf de beveiligingslekken kan dichten.