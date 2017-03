Door Julian Huijbregts, dinsdag 14 maart 2017 19:20, 2 reacties • Feedback

Jonathan Zdziarski gaat aan de slag bij het Security Engineering and Architecture-team van Apple. Dat maakt hij bekend op zijn blog. De expert publiceerde de afgelopen jaren meerdere malen over beveiligingsproblemen en backdoors in iOS.

In zijn blogpost zegt Zdziarski verheugd te zijn om samen met een groep mensen te gaan werken die enthousiast zijn over het beschermen van de privacy van mensen. "Privacy is heilig", stelt hij. Apple heeft geen informatie gegeven over de aanstelling van de beveiligingsexpert.

Zdziarski is een bekende beveiligingsonderzoeker, die onder andere informatie publiceerde over mogelijke backdoors in iOS 7 en de passcode van iOS 8 wist te omzeilen. Vorig jaar ontdekte hij dat het mogelijk is om delen van verwijderde WhatsApp-chats terug te halen.

In de zaak rondom het ontgrendelen van de iPhone van de dader van de aanslagen in San Bernardino, kwam hij veelvuldig in het nieuws. Hij kwam met argumenten dat de FBI de hulp van een derde partij heeft ingeroepen om de telefoon te ontgrendelen.

Zdziarski plaatste geregeld kritische opmerkingen op Twitter over diensten waarbij de privacy of veiligheid in het geding is. Dat deed hij in januari nog over selfie-dienst Meitu. Inmiddels is zijn Twitter-account niet meer actief.