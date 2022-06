Topvrouw Facebook stopt na veertien jaar

Operationeel directeur Sheryl Sandberg stopt bij Meta, voorheen Facebook. Sandberg is sinds 2008 de nummer twee bij het bedrijf, achter oprichter Mark Zuckerberg. Zuckerberg grijpt het vertrek aan om meer afdelingen van het bedrijf direct aan hem te laten rapporteren.

Sandberg schrijft dat ze dacht dat ze vijf jaar bij Facebook zou blijven, maar ze heeft er in totaal veertien jaar gezeten. Ze vertrekt pas echt dit najaar en zal de komende maanden gebruiken om haar taken over te dragen. Sandberg gaat weg, omdat ze zegt toe te zijn aan een nieuw hoofdstuk in haar leven. Ze gaat zich in eerste instantie meer richten op filantropisch werk en heeft voor zover bekend nog geen nieuwe baan.

Sandberg gold als ervaren directielid naast de toen onervaren Zuckerberg, die bij haar aantreden 23 jaar oud was en zelf zei geen idee te hebben hoe hij een bedrijf moest leiden. Ze werkte in de jaren daarvoor bij Google als hoofd van de verkoopafdeling.

Zuckerberg schrijft dat haar opvolger Javier Olivan wordt. De rol van operationeel directeur verandert wel. Waar Sandberg alle delen van het bedrijf leidde behalve de ontwikkeling van de producten zelf, waaronder naast advertenties ook p&o en lobbying, zal dat bij Olivan niet zo zijn. In plaats daarvan zullen de hoofden van p&o en diversiteit zullen rechtstreeks aan Zuckerberg gaan rapporteren.