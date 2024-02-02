Scythe introduceert Mugen 6-cpu-koeler en Black Edition met extra fan

Componentenfabrikant Scythe heeft een nieuwe cpu-luchtkoeler in de Mugen-serie uitgebracht. De luchtkoeler komt in twee varianten, waarvan een de Black Edition is en een extra fan bevat en zwart is gekleurd.

De Scythe Mugen 6 en de Mugen 6 Black Edition zijn opvolgers van de Mugen 5 die in 2022 uitkwam. Het gaat om een luchtkoeler met aluminium fins en zes nikkelkoperen heatpipes van 6mm dik. De koeler heeft een Wonder Tornado 120 PWM-fan van 120mm die op maximaal 2000rpm draait en volumes van maximaal 26,88dBa produceren. Beide koelers passen op LGA1700, LGA115x-, LGA1200-, LGA2011-, LGA2066, AM4- en AM5-sockets.

Scythe brengt ook een Black Edition van dat model uit. Die heeft niet een, maar twee van de Wonder Tornado-fans. De Black Edition ontleent zijn naam aan het feit dat de fins en en de heatpipes zwart zijn.

De normale variant van de koeler meet 132x106mm. De Black Edition is door de extra fan iets dikker, 132x132mm. De modellen zijn beide 154,4mm hoog. Scythe schrijft nog niets over de prijzen en beschikbaarheid van de koelers.