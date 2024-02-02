Scythe introduceert Mugen 6-cpu-koeler en Black Edition met extra fan

Componentenfabrikant Scythe heeft een nieuwe cpu-luchtkoeler in de Mugen-serie uitgebracht. De luchtkoeler komt in twee varianten, waarvan een de Black Edition is en een extra fan bevat en zwart is gekleurd.

De Scythe Mugen 6 en de Mugen 6 Black Edition zijn opvolgers van de Mugen 5 die in 2022 uitkwam. Het gaat om een luchtkoeler met aluminium fins en zes nikkelkoperen heatpipes van 6mm dik. De koeler heeft een Wonder Tornado 120 PWM-fan van 120mm die op maximaal 2000rpm draait en volumes van maximaal 26,88dBa produceren. Beide koelers passen op LGA1700, LGA115x-, LGA1200-, LGA2011-, LGA2066, AM4- en AM5-sockets.

Scythe brengt ook een Black Edition van dat model uit. Die heeft niet een, maar twee van de Wonder Tornado-fans. De Black Edition ontleent zijn naam aan het feit dat de fins en en de heatpipes zwart zijn.

De normale variant van de koeler meet 132x106mm. De Black Edition is door de extra fan iets dikker, 132x132mm. De modellen zijn beide 154,4mm hoog. Scythe schrijft nog niets over de prijzen en beschikbaarheid van de koelers.

Scythe Mugen 6 1Scythe Mugen 6 2Scythe Mugen 6 3

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 02-02-2024 16:50 46

02-02-2024 • 16:50

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Reacties (46)

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mdj84nl 2 februari 2024 16:52
Die koelers zijn inmiddels ook allemaal al 15 jaar hetzelfde...
johnny.xxx @mdj84nl2 februari 2024 17:13
Mijn Intel Core2-Duo uit 2006 had al een tower cooler, en aangezien ik niet de meest early adopter van koeling was gaan we denk ik al richting de 20 jaar.

Daarvoor moest je een Alpha PAL koeler hebben met liefst een delta fan erop, geen heatpipes. Koper en veel wind haha
Exoronic @johnny.xxx2 februari 2024 18:20
haha ja, of je had die koperen zallman CNPS9500-AT :D
johnny.xxx @Exoronic2 februari 2024 18:36
Haha owja de waaier fase! helemaal verdrongen uit het brein. Mooie tijden
PloLeider @Exoronic2 februari 2024 19:06
Poah maat, die heb ik ook gehad. Nostalgische gevoelens spelen op. Deze zat op mijn eerste 'dikkere' build die ik als tiener in elkaar schroefde. Destijds met een AMD Athlon x64 (weet niet meer welke helaas).
Wat is er toch veel veranderd (of ik word oud)....
1Mark @PloLeider2 februari 2024 20:44
die had ik op mijn Athlon 1ghz die je nog een stukje kon overklokken. Naar 1,2Ghz geloof ik?
Met de zalman erop en een ventilator met potmeter :)
Gucky66 @Exoronic3 februari 2024 12:56
Die (CNPS9500A LED) draait hier nog steeds zijn rondjes.
Nu in de game pc van mijn zoon.
De zwaartekracht is er wat aan gaan trekken, de koeler heeft een duidelijke afwijking richting de vloer. :*)

Maar koelen, nog steeds als een malle, na al die jaren.
Zelfs de fan is nooit vervangen en hoewel de blauwe led een paar maanden was verdwenen is die inmiddels ook weer terug van vakantie _/-\o_

En eerlijk, visueel is het, natuurlijk in mijn mening, één van de 'mooiste' koelers, ever.

[Reactie gewijzigd door Gucky66 op 22 juli 2024 19:45]

CreatiXx @Exoronic2 februari 2024 19:13
Die worden nog actief bij ons gebruikt op het werk voor testing. Beste Zalmans EVER :D
uiltje @Exoronic2 februari 2024 20:25
Ik heb dat ding nog steeds, zit in een PC die in opslag staat. Toendertijd met een idiote 8 GiB RAM uitgerust om de Java library te kunnen compileren. Met 4 Core Intel CPU zal het ding misschien zelfs nog Windows kunnen draaien. Best wel mooi systeem, voordat ie in opslag ging de fan nog proberen schoon te maken, wat een enorme $@#!%$% klus was, zeker als je allergisch bent voor huismijt. Buiten gedaan.
[Remmes] @Exoronic2 februari 2024 21:47
Dat was toen echt cool, heeft denk ik bij velen op hun wenslijstje gestaan.
Hardfreak @Exoronic3 februari 2024 09:22
Een dikke 15 jaar later heb ik er toevallig eentje op de kop getikt. Hij staat nu mooi te pronken op een kast gezien zelfs de meest basic tower cooler beter werkt.

Maar het waren mooie tijden, er waren hele unieke designs en zalman was daar best wel voorloper in. Tegenwoordig is het allemaal een beetje hetzelfde, single of dual tower met een of meerdere fans. Het concept heeft bewezen te werken en fabrikanten proberen nu het onderste uit de kan te persen uit dat ontwerp.
keroner @johnny.xxx2 februari 2024 19:48
Mijn eerste echte koeler was een thermalright SLK900 met een delta fan er op.
Een pond koper aan je moederbord met een fan die je vingers er af kon hakken.
Ben wel blij met de nieuwe koelers :D
Hardfreak @keroner3 februari 2024 09:19
Oooh, die had ik ook, fantastisch ding was het. Volgens mij hebben ze later ook een versie uitgebracht met heatpipes maar als studentje kon ik die upgrade niet veroorloven.
keroner @Hardfreak3 februari 2024 09:51
Uit de tijd dat je op zoek ging naar ram met Winbond chips, want die overclockte als een malle :)
MeltedForest @johnny.xxx3 februari 2024 11:35
Nog leuker, de eerste komt ook uit 2006 en zat op mijn C2D E8400 uitvoering: Scythe Mugen
World Citizen @mdj84nl2 februari 2024 18:06
Ik vind dat wel leuk....
Je loopt tegen natuurwetten aan. Vandaar ook dat Delidden ineens weer onderzocht word door chipfabrikanten. Kennelijk (video van Linus), doet AMD er ook weer onderzoek na.

Uiteindelijk blijft dus je oude Skythe, of je oude NH-D15 gewoon prima werken gezien nieuwere koelers tegen dezelfde natuurwetten aanlopen.

Er is kwa performance gewoon haast al 10 jaar lang niets te innoveren in luchtkoelers. We hebben het zo perfect uitgewerkt dat koelers zoals deze Skythe of Noctua beter presteren dan AIO waterkoelers. Al 10 jaar lang doet marketing hun best iets beters te bouwen, maar laat de benchmark zien dat 10 jaar oude koelers hetzelfde doen.

Dat vind ik wel gaaf. Dat we de CPU gaan aanpassen omdat de koeler niet beter meer kan. Dat ik elke 3 jaar een nieuwe PC zoek, en weer dezelfde NH-D15 erop schroef.

Tijd voor iets compleet anders. Wie gaat het doen?
jumjum @World Citizen2 februari 2024 19:12
Heb mijn Noctua NH-D15 toch moeten vervangen voor een attic liquid freezer 420, omdat mijn 13700K ging throttle’n.
Da AIO houdt alle processors in de cpu makkelijk onder throttle temp en stil.
Soulaiman @World Citizen2 februari 2024 19:14
De meeste A merken zijn weldegelijk gaan verbeteren. Ik kan me herinneren dat toen ik ca 2007 een PC bouwde, het vrijwel zeker was dat ik of zou vloeken op de mounting mechanismen van de koelers destijds of mijzelf (of het moederbord) zou bezeren in het proces.

Wat je nu wel merkt is dat je zelfs voor 30-40 euro gewoonweg goed spul in huis haalt dat qua performante max 10 procent weg zit van de absolute top. Ook zit het goed in mekaar en is het gemakkelijk te monteren, dat was ooit wel eens anders.

Het is wel waar dat gezien de performantie en stroomverbruik/warmteontwikkeling van vele CPUs tegenwoordig, en zeker Intel, het steeds moeilijker wordt om een stille luchtkoeler te bouwen die ook nog eens goed presteert én past in de meeste combinaties van moederbord + case + ram.
Bliksem B @World Citizen3 februari 2024 15:13
Niet helemaal waar. Alleen het de verbetering zie je niet in het uiterlijk. Wel aan het aantal heatpipes, type vloeistof in de pipe, type materiaal, type verf (de eerdere Black Editions koelen minder goed dan reguliere versie door type verf), aantal fins, koperen koelblok (daar maken beginners nog weleens fouten).

Mijn oude mugen 1 presteert een stuk slechter dan mijn huidige mugen 5 (zelfde fan).

[Reactie gewijzigd door Bliksem B op 22 juli 2024 19:45]

Cheezus @mdj84nl2 februari 2024 17:04
Wat ze moeten doen is ook al 20 jaar hetzelfde, op een gegeven moment is het product wel uit ge-engineerd en blijkt dit gewoon de beste eigenschappen te hebben :)
Mizgala28 @mdj84nl2 februari 2024 17:15
Zolang ze hun werk doen is dat prima toch
Brummetje @mdj84nl2 februari 2024 17:54
De basis wel ja, zo ook bij Noctua. Echter zie je wel iedere keer kleine details die anders zijn.
Seraoh @mdj84nl4 februari 2024 00:02
Grappig genoeg gistermiddag een inmiddels-15-jaar oude Scythe GentleTyphoon vervangen voor een Noctua A12. Zeg wat je wil over Scythe en generationele verbeteringen, ze hebben wat producten op de markt gebracht die de investering het waard waren.
Señor Sjon 2 februari 2024 16:57
De zwarte 5 rev C. heb ik hier en bevalt prima. Maar de 5's zijn al sinds de zomer maar mondjesmaat leverbaar. Hebben ze productieproblemen of wilden ze echt eerst alle vijfjes uitverkocht hebben?
Orky Rulez @Señor Sjon2 februari 2024 18:38
Uiteraard!
Jacco011 2 februari 2024 17:06
In de header staat "uitgebracht" maar onderaan staat weer "Scythe schrijft nog niets over de prijzen en beschikbaarheid van de koelers.". Spreken we dan hier niet eerder van een onthulling, zoals de titel laat vermoeden?

[Reactie gewijzigd door Jacco011 op 22 juli 2024 19:45]

Gipsy King
2 februari 2024 18:02
ETA : begin Maart voor Benelux. Officieel confirmed.
bjp 2 februari 2024 18:04
ik heb een 5 reeks, en die dingen zijn gewoon top, voor nog een redelijk prijs.

draaien ook verdacht trager (start bij 300rpm of zo).
FastFred 2 februari 2024 17:46
Nou, ik heb al een heel wat jaren geen luchtkoeling meer. Maar wat is hier nu daadwerkelijk anders aan als een Mugen 1 of 2 of 3 of 4?
Wat kun je verbeteren aan luchtkoeling? De hoeveelheid koeloppervlak, de efficientie van fans, op welk socket ze passen en wat optimalisatie van het koelmiddel in de heatpipes?

Los van het uiterlijk want de Mugen 1 zag er hetzelfde uit, wat kun je hier nog aan verbeteren?

[Reactie gewijzigd door FastFred op 22 juli 2024 19:45]

DMZ @FastFred2 februari 2024 17:50
De D14 en D15 kunnen die vraag beantwoorden: betere fans, betere heatpipes. Dunnere fins ook, maar daar zitten we al tegen grenzen aan.
Astennu @FastFred2 februari 2024 17:55
Er zitten behoorlijke design verschillen tussen de Mugen 1 en 2.
De twee had bv 4 losse elementen:
https://image1280.macovi....280/640181_0__8281205.jpg

Dit hebben ze behouden tm de 4. Maar de 3 en 4 waren niet veel beter dan de 2.
De 5 koelde wel weer wat beter en de fan zat niet boven de geheugen modules op bepaalde borden. Dat was bij de eerdere versies wel. Dat was vooral een issue als je dan ook nog RGB of geheugen met hoge spreaders had. Met Low profile modules ging het nog wel dan zat de fan niet helemaal mooi maar koelde nog steeds goed genoeg.


Ik ben wel benieuwd wat deze 6 toevoegt of dat het vooral een andere fan betreft.

Ik heb zelf de Mugen 1 en 2 gebruikt en momenteel heb ik in beide systemen een Mugen 5 zitten die bevallen erg goed.

[Reactie gewijzigd door Astennu op 22 juli 2024 19:45]

- peter - 2 februari 2024 16:53
@TijsZonderH 'fin' moet 'fan' zijn denk ik in de titel?
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @- peter -2 februari 2024 17:02
Uiteraard!
Spinner 2 februari 2024 17:50
De fan op het getoonde model, hangt niet boven de geheugen modules, waar de Scythe Mugen 4 PCGH Edition, dat wel deed.
Is de Black Edition met tweede koeler, hetzelfde model of staan de heatpipes dan 'recht op' en hangt de fan dan wel boven de modules ?
deSenna24 @Spinner2 februari 2024 18:19
https://www.scytheus.com/mugen6dbe
Dit is het eerste linkje in het artikel, op de foto van dat linkje staat de koeler met 2 fans en dat is praktisch dezelfde, dus hangt niet boven de RAM modules :)
Zie:
https://static.wixstatic....c9bdb6b2f218c3c16~mv2.jpg
DoomSayerSantos 2 februari 2024 18:09
Doet me denken aan Thermalright van vroeger.
JDx 2 februari 2024 19:18
Wel mooi dat ie zo scheef staat onder mijn Bequiet! Dark Rock Pro 4 passen nog net 2 low profile geheugenkaarten, de Kingston Fury Renegade 3600CL16.

https://imgur.com/a/6KH5Cew.

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