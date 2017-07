Gerucht: HTC komt met kleinere U11-variant met Snapdragon 660-soc

HTC werkt volgens een gerucht aan een iets kleinere variant van de U11-smartphone, met mid-range specificaties. Het zou gaan om een toestel met een 5,2"-scherm. Net als bij de U11 kunnen de randen van de telefoon gebruikt worden om apps te starten.

Volgens custom-rom-ontwikkelaar LlabTooFeR is de codenaam van de nieuwe telefoon Ocean Life. Voor de U11 gebruikte HTC intern de codenaam Ocean. De ontwikkelaar noemt in een tweet de belangrijkste specificaties van het toestel. Het scherm zou een full-hd-resolutie krijgen en zowel aan de voor- als achterkant zitten 16-megapixelcamera's volgens het bericht.

Verder zou de Ocean Life een 2600mAh-accu hebben en op Android 7.1.1 draaien, met daar overheen HTC's Sense 9.0-schil. Over de behuizing of het uiterlijk is niets bekendgemaakt, maar de telefoon zou net als de U11 voorzien zijn van HTC's Edge Sense. Dat is een bedieningsmethode waarmee apps gestart kunnen worden door de zijkanten van het toestel aan te raken.

De codenaam en aanwezigheid van Edge Sense doen vermoeden dat het gaat om een toestel dat ook uiterlijk overeenkomsten zal hebben met de U11. Concrete informatie over wanneer het nieuwe toestel zou komen, geeft de ontwikkelaar niet.

De Snapdragon 660-soc die vermoedelijk in het toestel komt, werd in mei door Qualcomm aangekondigd. Het is de eerste mid-range-soc van de Amerikaanse processorontwerper die gebruikmaakt van de zelf ontworpen Kryo-kernen. De 660 heeft vier Kryo 260-cores op 2,2GHz en vier kleinere en zuinigere Kryo 260-kernen op 1,8GHz.

Toestel HTC U11 HTC Ocean Life Soc Snapdragon 835 Snapdragon 660 Geheugen 4GB ? Scherm 5,5", 2560x1440 pixels 5,2", 1920x1080 pixels Camera's 12MP achter, 16MP voor 16MP achter, 16MP voor Accu 3000mAh 2600mAh Bluetoothversie 4.2 5.0

