woensdag 1 maart 2017

De Turkse fabrikant General Mobile heeft op het Mobile World Congress in Barcelona een nieuw Android One-toestel ge´ntroduceerd. De GM6 is een budgetmodel met MediaTek-soc, 3GB ram en 32GB opslagruimte. Het toestel wordt geleverd met stock Android.

General Mobile heeft nog geen prijs bekendgemaakt van de GM6. Het toestel is waarschijnlijk de opvolger van de huidige GM5, die minder dan tweehonderd euro kost. Dat toestel is sinds halverwege vorig jaar te koop in de Benelux en mogelijk gaat de Turkse fabrikant het nieuwe model ook hier uitbrengen. Wanneer de GM6 op de markt komt, is onduidelijk.

Ten opzichte van de GM5 heeft het nieuwe model meer geheugen en meer opslagruimte. Ook is de accucapaciteit van 3000mAh groter. Bovendien heeft de GM6 een vingerafdrukscanner, een functie die het oudere model niet heeft. Ook nieuw is de flitser aan de voorkant voor selfies en de frontcamera heeft een hogere resolutie van acht megapixel.

Het toestel draait op een quadcore-soc van MediaTek met vier ARM Cortex A53-kernen. In de GM5 zit een soc met een vergelijkbare configuratie, maar dan van Qualcomm. De fabrikant heeft ook een 300 euro kostende GM5 Plus-variant met betere specificaties in zijn assortiment. Over een eventuele GM6 Plus is nog niets bekend.

General Mobile maakt gebruik van Googles Android One-programma. Dat betekent dat het toestel geleverd wordt met stock Android en snel van ota's wordt voorzien als er een nieuwe versie uitkomt. Android One-toestellen krijgen twee jaar ondersteuning.