SK Telecom en Nokia gaan samenwerken aan quantum random number generators die kunnen helpen het internet-of-things te beveiligen. Verder gaan de bedrijven een distributiesysteem voor quantumsleutels combineren met Nokia's optische transportsysteem.

Het Koreaanse SK Telecom ontwikkelt een asic met een beeldsensor van 5x5mm die als quantum random number generator of qrng dienst doet. De willekeurigheid is hierbij gebaseerd op hagelruis of shot noise: ruis die het gevolg is van variaties in het aantal fotonen dat wordt waargenomen door de sensor. Eind dit jaar moet de asic beschikbaar komen.

Nokia en SK Telecom denken de qrng in te kunnen zetten voor de beveiliging van internet-of-things-apparaten. Daarnaast denken de bedrijven de beveiliging van iot te kunnen verbeteren met de combinatie van SK Telecoms Quantum Key Distribution System met Nokia's optische transportsysteem.

Beide bedrijven werken hier al sinds 2016 voor samen, maar verwachten in de tweede helft resultaat te boeken. De distributie van cryptografische sleutels is een essentieel onderdeel van op quantumtechnologie gebaseerde beveiligde netwerken. Daarbij worden speciale eisen gesteld aan het optische transport van de sleutels, die bijvoorbeeld uit verstrengelde fotonen kunnen bestaan.

Quantumcryptografie moet nagenoeg onkraakbare beveiliging van verbindingen mogelijk maken, wat niet alleen bij iot, maar ook bij defensie, de financiële markt en connected voertuigen een rol moet gaan spelen. De beveiliging is gebaseerd op de eigenschap dat invloeden van buitenaf de quantumstaat van sleutels verstoort.