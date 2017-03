Door Julian Huijbregts, woensdag 1 maart 2017 15:38, 52 reacties • Feedback

Submitter: de2

Facebook wil door middel van patroonherkenning berichten van gebruikers met daarin su´cidale gedachten detecteren. Dergelijke posts worden door een team geanalyseerd en als zij het nodig achten, proberen ze de desbetreffende persoon van hulp te voorzien.

Volgens Facebook gaat het voorlopig om een kleine test in de Verenigde Staten en wordt er nauw samengewerkt met experts op gebied van zelfmoordpreventie. Het herkennen van suïcidale neigingen in berichten moet gebeuren aan de hand van patroonherkenning. Als het systeem waarneemt dat een gebruiker suïcidaal gedrag vertoont, kan Facebook die persoon hulp aanbieden. Dat gebeurt door een melding op het scherm te tonen die alleen voor de gebruiker zichtbaar is, met daarin tips, of de suggestie om met een vriend te praten of om contact op te nemen met een hulplijn.

Het is op Facebook al langer mogelijk voor gebruikers om melding te maken van berichten waarin mensen over zelfmoord praten. Die functionaliteit heeft Facebook nu ook geïntegreerd in Messenger en Live Video. Facebook zegt te testen met een manier om het rapporteren van posts met suïcidale gedachten makkelijker te maken. Ook daarvoor wordt patroonherkenning gebruikt. Als het algoritme denkt dat een bericht suïcidale gedachten bevat, moet daar prominenter een knop bij verschijnen waarmee andere gebruikers melding kunnen maken.

Facebook-ceo Mark Zuckerberg heeft onlangs aangeven kunstmatige intelligentie op meer vlakken in te willen zetten op het sociale netwerk. Zo zou het ook mogelijk moeten worden om berichten met terroristische propaganda te herkennen.