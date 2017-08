Het waren de badges van Google-medewerkers die als eerste opvielen. Tijdens een wandeling door hal 5 van Fira Gran Via tijdens telecombeurs Mobile World Congress valt op hoeveel bedrijven er zijn die weinig aandacht trekken in de telecomsector. Het is een drukbezochte beurs, maar hele gangpaden achter in die hal waren volstrekt leeg, met alleen mensen van het bedrijf op stands - vaak spelend met hun smartphone.

Behalve in dit gangpad dus: het leek alsof elke bezoeker in die hal daarheen was gekomen. Behalve de vele Google-medewerkers in het publiek waren er ook veel Turks sprekende mensen, iets dat je in Spanje of op een telecombeurs niet zou verwachten. Een blik op de stand verried het bedrijf dat op het punt stond iets te presenteren: het Turkse General Mobile. Dat verklaart ook de aanwezigheid van Googlers. General Mobile is de Europese fabrikant voor Android One, het project waarbij fabrikanten de telefoons maken en Google de specs bepaalt en de software onderhoudt. Een serie goedkope Nexussen voor wie niet veel geld wil of kan uitgeven.

Een groot deel van de presentatie ging op aan het verwijderen van de tape van een overgeplakt plaatje op de stand, bij wijze van onthulling. De zwarte tape bleek steviger dan gedacht en zelfs zonder microfoon was het gevloek goed hoorbaar. Tel daarbij op dat het gruwelijk misging met het geluid, dat om de haverklap overstuurd raakte, en dat het promotiefilmpje in een endless loop belandde, en het was duidelijk: dit was geen grote smartphonemaker met een gelikte presentatie. Dat geeft uiteraard niets; het gaat uiteindelijk om wat de fabrikant presenteerde.

Dat wat General Mobile liet zien, was de GM6. En in sommige opzichten is het wat veel tweakers graag zien in een Android-smartphone: scherpe prijs, stock Android en de belofte op snelle updates. De GM6 heeft dus veel in huis om andere smartphones met een grote schare fans op Tweakers, zoals de Moto G-serie of toestellen van Wileyfox, naar de kroon te steken. Meer dan genoeg reden voor ons om voor het eerst een Android One-telefoon te reviewen.