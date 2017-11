HTC onthult Focus-standalone-vr-headset en vr-platform

HTC heeft op zijn ontwikkelaarsconferentie in Beijing een standalone-vr-headset aangekondigd onder de naam Focus. Het apparaat draait op een Snapdragon 835-soc en benodigt geen externe stations voor tracking. HTC kondigt ook een vr-platform aan.

HTC heeft op zijn Chinese site een pagina online gezet met beperkte informatie over de headset. Daaruit is op de maken dat de headset 6DoF ondersteunt en niet voorzien is van kabels. Tracking is mogelijk op basis van een inside-out-systeem dat geen externe stations vereist; HTC duidt dit zelf aan als 'world scale'. In een aankondiging spreekt het bedrijf bovendien van een 'amoledscherm met hoge resolutie', zonder daar nadere details over te bieden. De headset wordt afgebeeld met een enkele controller.

De Taiwanese fabrikant geeft zegt tegen Engadget dat het zich met de headset tot het einde van het jaar nog op China richt en dat er vooralsnog geen Daydream-versie aan zit te komen. Op een eerder beschikbare productpagina maakte HTC al melding van een standalone-headset met Daydream-ondersteuning. Er is nog geen prijs of releasedatum van de bril bekend. Facebook kondigde eerder de standalone-headset Oculus Go aan voor 199 dollar. Het bedrijf legt aan de site uit dat de bril ook aan andere Focus-headsets of de originele Vive gekoppeld kan worden, zodat er interactie tussen gebruikers kan plaatsvinden.

Naast de headset kondigt HTC een vr-platform onder de naam Vive Wave aan. Daar zouden zich tot nu toe twaalf hardwarepartner bij aan hebben gesloten. Volgens HTC moet het platform het mogelijk maken om mobiele vr-content te ontwikkelen. Er is een sdk waarmee verschillende headsets en accessoires in combinatie met elkaar gebruikt kunnen worden. Wave is te gebruiken in samenhang met HTC's Viveport-winkel, waar vr-applicaties te vinden zijn. Het moet mogelijk zijn om bestaande applicaties naar het Wave-platform te porten. Het bedrijf zegt verder dat Unity door een samenwerking Viveport zal integreren.