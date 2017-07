Alphabet-dochter schrapt aantal patenten in rechtszaak tegen Uber

Waymo, een dochter van Googles moederbedrijf Alphabet, heeft drie van de vier patentzaken tegen Uber laten vallen. Waymo claimt niet langer patentinbreuk op drie patenten, maar stelt nog steeds dat Uber technologie heeft gestolen.

Dat meldt Engadget, op basis van rechtbankdocumenten die door Court Listener online zijn gezet. Uit de documenten blijkt dat Waymo, maker van autonoom rijdende auto's, in zijn aanklacht tegen Uber niet langer claimt dat er inbreuk wordt gemaakt op drie patenten; er blijft slechts een patent over in de aanklacht. De zaak draait om inbreuk op lidar -technologie waar Waymo patentrecht op heeft.

Uber heeft al op het laten vallen van de drie patentzaken gereageerd. Het bedrijf stelt dat de acties van Waymo aantonen dat er geen enkel bewijs is voor patentinbreuk door Uber. Verder beschuldigt het taxibedrijf Waymo van het verspreiden van 'samenzweringstheorieën'. Waymo stelt echter dat het een aantal patenten uit de rechtszaak heeft gehaald omdat Uber heeft beloofd de technieken waar het om gaat niet langer te gebruiken.

Oorzaak van de rechtszaak is het in dienst nemen van Anthony Levandowski door Uber, nadat hij kort daarvoor bij Waymo was weggegaan. Waymo stelt dat Levandowski 14.000 documenten met bedrijfsinformatie heeft gestolen, en zijn meegenomen naar Uber. Vervolgens zou technologie door Uber zijn gebruikt voor het maken van zelfrijdende auto's.