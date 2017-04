Door Sander van Voorst, vrijdag 21 april 2017 17:31, 12 reacties • Feedback

Samsung en Google hebben een overeenkomst gesloten waardoor alle toekomstige smartphones en tablet van de Zuid-Koreaanse fabrikant standaard muziek afspelen met Google Music. De aankondiging valt samen met de release van de Galaxy S8 in Zuid-Korea, Canada en de VS.

Beide bedrijven maken bekend dat de S8-toestellen de eersten zijn waarop de app als standaard is ingesteld, hoewel dit op de Galaxy S7 ook al het geval was. In dit geval zijn er echter een aantal veranderingen aangebracht. Zo kunnen gebruikers van de nieuwe Samsung-toestellen meer nummers uploaden naar de muziekdienst.

Normaal gesproken is er ruimte voor 50.000 nummers, maar voor Samsung-gebruikers met een nieuw toestel wordt dit aantal verdubbeld. Voor deze functie is geen abonnement vereist, aldus Google. Voor de betaalde dienst is er een proefperiode van drie maanden aan toegevoegd. Verder kondigt Google aan dat zijn muziekspeler is geïntegreerd met Samsungs Bixby-assistent, waardoor het afspelen van muziek met spraakcommando's mogelijk is zodra de assistent beschikbaar komt.

Google introduceerde zijn muziekdienst in 2013 in Nederland. In 2015 kwam het bedrijf vervolgens met de eerste gratis variant van de dienst.