Discord test videochatten bij een deel van gebruikers

Voip-programma Discord is begonnen met het testen van videobellen bij vijf procent van de huidige geregistreerde gebruikers. Ook wordt het delen van het scherm getest. Mogelijk komt videobellen over een maand beschikbaar voor alle gebruikers.

Volgens Discord is het testen van videobellen beperkt tot vijf procent van de bestaande al geregistreerde gebruikers, omdat er anders teveel bandbreedte nodig zou zijn. Gelet op de aanzienlijke extra bandbreedte die nodig is voor videobellen, kan de optie tijdens de test ook worden uitgeschakeld.

De geselecteerde gebruikers die aan de test mogen deelnemen, kunnen ook met niet-testers een videochat starten. Er kunnen maximaal tien personen tegelijkertijd meedoen aan een videochat. Discord zegt dat videobellen mogelijk over een maand definitief beschikbaar komt voor iedereen, maar dat het mogelijk ook langer kan duren.

Discord is een gratis voip-programma dat vooral door gamers wordt gebruikt. Het chatprogramma is sinds de release in mei 2015 snel populair geworden; er zijn inmiddels al ruim 45 miljoen geregistreerde gebruikers. In vergelijking met concurrenten als TeamSpeak of Ventrilo is Discord eenvoudiger te gebruiken, mede omdat er geen hostserver nodig is en geen client hoeft te worden gedownload. Discord maakt gebruik van de html5-standaard WebRTC, een protocol dat plug-in-loze audio- en videocommunicatie in browsers mogelijk maakt.