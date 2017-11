Google test vergelijken productspecificaties met zoekmachine

Google toont een beperkt deel van zijn gebruikers een vergelijking van specificaties als ze zoeken op het ene product 'versus' het andere. Gebruikers kunnen er dan voor kiezen een gedetailleerde lijst van de eigenschappen van de twee producten te zien.

De tabel met vergelijking van de specificaties is voor sommigen te zien als ze zoeken op de term 'Pixel 2 vs Pixel 2 XL', constateerde Android Police. Op mobiel toont de zoekmachine in eerste instantie een korte lijst eigenschappen, met de optie voor een 'detailed comparison'. Op de desktop toont het bedrijf direct een uitgebreide lijst specificaties.

Daarnaast is er de mogelijkheid op mobiel de verschillen tussen de twee producten uit te lichten. Vooralsnog lijkt de functie alleen voor de Pixel 2 versus Pixel 2 XL te werken, Googles eigen smartphones. Niet iedereen krijgt de mogelijkheid tot vergelijken te zien. Niet bekend is of en wanneer Google de functie uitbreidt naar meer producten en gebruikers, en of straks wellicht meer dan twee producten vergeleken kunnen worden.