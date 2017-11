Torchlight-ontwikkelaar Runic Games sluit zijn deuren

Runic Games, de ontwikkelaar van Hob en de Torchlight-games, sluit zijn deuren. Dat heeft het Chinese moederbedrijf Perfect World Games besloten. In een afscheidsbericht op de website van de studio stellen de oprichters echter dat 'de wereld nog niet het laatste van ze heeft gehoord'.

Het nieuws werd als eerste gemeld door Kotaku, nog voordat een verklaring op de Runic-website verscheen. Het moederbedrijf zegt dat de sluiting van Runic Games onderdeel is van de inzet om zich meer te concentreren op 'games as a service'. Runic Games 'blijft nog wel in de portfolio van studio's van Perfect World', voegt het toe. Wat dat precies betekent, is niet duidelijk, want in de verklaring van Runic Games zelf stelt studiohoofd Marsh Lefler dat andere studio's contact met ze op kunnen nemen als ze interesse hebben in ontwikkelaars. Wat er dan ook terecht gaat komen van de belofte dat men nog van de studio gaat horen, is op dit moment niet duidelijk.

Runic Games werd in 2008 opgericht in Seattle. Hun eerste game kwam in 2009 uit en heette Torchlight. Het was een Diablo-achtige game, maar ondanks het gebruik van een welbekende formule viel de game in de smaak bij spelers. Deel twee in de franchise voegde onder andere multiplayerfuncties toe en kreeg een ietwat warmer onthaal dan deel 1. Hun nieuwste game, Hob, een puzzelplatformer, kwam nog geen twee maanden geleden uit.

Bij Motiga, een andere studio van Perfect World in Seattle, wordt tevens een flinke ontslagronde doorgevoerd. Daar blijft alleen nog een 'kernteam' aan ontwikkelaars over. Volgens het Chinese moederbedrijf staan de twee beslissingen los van elkaar. Motiga bracht eerder dit jaar de free-to-play-heroshooter Gigantic uit.

Aan de praktische kant moeten alle multiplayerdiensten en faciliteiten voor de spelersgemeenschap gewoon werkend blijven ondanks de sluiting van de studio. De games blijven ook gewoon beschikbaar voor de verkoop.