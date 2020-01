Derde Torchlight-game wordt geen mmorpg, maar arpg zoals zijn voorgangers

Echtra Games, de nieuwe ontwikkelaar achter de Torchlight-franchise, gaat van de nieuwste game toch geen gratis mmorpg maken. De studio wil meer een game maken zoals het Diablo-achtige Torchlight en Torchlight II. Daarom wordt de game ook omgedoopt tot Torchlight III.

De game heette eerst Torchlight Frontiers en zou zich gaan afspelen in een wereld die spelers delen met andere spelers. Nu gaat de game echter terug naar zijn roots, en dus meer lijken op deel 1 en 2. Dat wil zeggen dat de game een eenmalige aankoop wordt waarbij spelers alle inhoud van de game krijgen.

Volgens Max Schaefer, huidig hoofd van de franchise, zegt dat alfatesters de studio deze feedback hebben gegeven, maar dat 'de game zelf ook heeft laten weten wat hij wil zijn, en hij wil Torchlight III zijn'. Als gevolg daarvan is de structuur van de game volledig op de schop gegaan.

Torchlight kwam uit de koker van Runic Games, dat deel 1 en 2 in 2009 en 2012 uitbracht. In 2017 sloot het echter zijn deuren. De fakkel is overgenomen door Echtra Games, met Diablo- en Blizzard-veteraan Max Schaefer aan het hoofd. Torchlight 3 komt in 2020 uit voor de pc, maar wanneer precies is nog niet bekend.