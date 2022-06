Echtra Games werkt niet meer verder aan Torchlight III

Ontwikkelaar Echtra Games stopt het werk aan Torchlight III. Na de Spring Update komen er geen verdere vernieuwingen van de studio naar het spel. Echtra Games is onlangs overgenomen door Zynga en gaat aan een ander project werken.

Torchlight III is weer overgedragen aan Perfect World Entertainment, dat is het Chinese bedrijf dat de rechten op de game in handen heeft. Het is nog niet duidelijk of een andere ontwikkelaar in opdracht van Perfect World de verdere ontwikkeling van Torchlight III op zich neemt.

Max Schaefer, oprichter van Echtra Games, schrijft dat de laatste update naast nieuwe inhoud diverse verbeteringen doorvoert. Op alle platforms waar de game beschikbaar is, zou de game na de update beter draaien. "We hebben het gevoel dat deze update Torchlight III op een goede plek plaatst," aldus Schaefer.

Zynga, bekend van mobiele games en browsergames, nam Echtra Games in maart over. Echtra Games heeft de rechten op Torchlight niet zelf in handen, dus Zynga kan niet zonder toestemming nieuwe games in die franchise ontwikkelen. Schaefer heeft aan de oorsprong gestaan van zowel de Diablo- als Torchlight-franchises.

Onder de hoede van Zynga werkt Echtra Games aan een nieuwe rpg, die op 'meerdere platforms' te spelen zal zijn. De studio werkt daarvoor samen met NaturalMotion; de Zynga-studio achter smartphonegame CSR Racing 2.