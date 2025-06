Zynga sluit Torchlight III-ontwikkelaar Echtra Games

Uitgever Zynga heeft Echtra Games gesloten, de ontwikkelstudio achter Torchlight III. De studio werkte aan een onaangekondigde action-rpg en werd opgericht door Max Schaefer, medebedenker van de Diablo-gameserie.

Met het sluiten van Echtra Games wordt de ontwikkeling van de onaangekondigde game gestaakt, meldt Zynga aan IGN. Het bedrijf spreekt over een 'strategische herijking van de middelen en prioriteiten', maar geeft verder geen details over de reden van sluiting. Er was niet veel bekend over de game, los van dat deze vier jaar in ontwikkeling was en crossplatform zou worden.

Echtra Games werd in 2016 opgericht door Max Schaefer, die aan de oorsprong stond van de Diablo- en Torchlight-games. Torchlight III was de enige game die de studio uitbracht. Zynga nam de studio in 2021 over. De rechten van Torchlight liggen overigens bij Arc Games, onderdeel van de Embracer Group.