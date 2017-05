Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 16 mei 2017 12:09, 17 reacties • Feedback

De groepering met de naam 'Shadowbrokers' heeft een maandelijkse dump van exploits, beveiligingstools en gevoelige informatie over onder andere nucleaire programma's aangekondigd. Ge´nteresseerden kunnen zich vanaf juni tegen betaling abonneren.

Diverse gegevens kunnen onderdeel zijn van de 'Shadowbrokers Data Dump of the Month'-dienst. De groepering geeft als voorbeeld exploits en tools voor browsers, routers en handsets, nieuwe exploits voor Windows 10, gestolen gegevens over Swift-betalingsaanbieders en centrale banken. Daarnaast spreekt de hackersgroep van gestolen netwerkdata van Russische, Chinese, Iraanse of Noord-Koreaanse nucleaire activiteiten en raketprogramma's.

Niet bekend is wat de kosten voor een abonnement gaan worden. In juni introduceert de groepering de dienst officieel en maakt dan meer details bekend. Shadowbrokers bieden nog een uitweg voor partijen die willen voorkomen dat de gegevens tegen betaling beschikbaar komen voor abonnees. Als die partijen alle gegevens in een keer opkopen, claimt de groep geen financiële stimulans meer te hebben om door te gaan. De groep belooft dan permanent te stoppen.

In de in gebrekkig Engels opgestelde verklaring hekelt de groep het uitblijven van biedingen bij zijn eerdere veiling en het directe verkoopaanbod van hacktools. Noch The Equation Group, noch overheden en beveiligingsbedrijven zouden gereageerd hebben op het aanbod om voor een bedrag van tienduizend bitcoin de tools in handen te krijgen, waarna de veiling stopte.

The Equation Group is de bron van de hacktool en algemeen wordt gedacht dat deze verband houdt met de NSA. Volgens Shadowbrokers werken er voormalige werknemers van The Equation Group bij techbedrijven, waaronder Microsoft. Ook bij Googles Project Zero zouden personen van The Equation Group betrokken zijn, vermoeden de Shadow Brokers: "Project Zero brengt een wormable zero-day uit en Microsoft patcht deze in recordtijd, wetende dat het kwam. Is dat toeval?" Daarnaast hint de groep erop dat Microsoft betaalt krijgt om kwetsbaarheden niet te patchen of om patches achter te houden.

Shadowbrokers zou zelf begin dit jaar screenshots van Windows-exploits hebben laten zien om Microsoft de gelegenheid te geven de kwetsbaarheden te patchen, is de claim. De exploits werden later vrijgegeven en een ervan, Eternalblue, maakt gebruik van een kwetsbaarheid in het SMB-protocol. Die kwetsbaarheid wordt nu door de ransomware WannaCry misbruikt.