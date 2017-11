Tweakers Abofest 2017: racen, kaartspellen, overklokken en gezelligheid

Afgelopen zaterdag was het weer feest op het Tweakers-HQ, want toen kwamen Tweakers-abonnees van heinde en ver naar Amsterdam voor het derde Abofest, dat begon met gamen, workshops en een feedbacksessie, en uiteraard eindigde met bier en bitterballen.

Bij binnenkomst kon je al niet ontkomen aan de raceset-up, die bestond uit drie PlaySeat-racestoelen, voorzien van Thrustmaster-racestuurtjes, Samsung-schermen en Xbox One S-consoles. De te spelen game was F1 2017, en wel op het circuit van Spa. Voor de gevorderden stond de moeilijkheidsgraad van de middelste stoel op expert, terwijl op de buitenste stoelen op een lager moeilijkheidsniveau voor de dagprijs kon worden geracet. Zelfs op dat lage moeilijkheidsniveau duurde het even voordat de eerste snelle tijd op de borden stond, want netjes op de baan blijven, zodat je tijd niet werd afgekeurd, bleek niet eenvoudig. Die eerste tijd, een 2:01, bleef behoorlijk lang staan, maar uiteindelijk werden er snellere en snellere rondjes neergezet. NickC reed tot slot een rondje van 1:48 en ging met een Tweakers-goodiepakket naar huis.

Wie zich niet thuisvoelde op het virtuele circuit, kon aan de slag met Assasins Creed: Origins. En dan niet zomaar, de game kon gespeeld worden op een krachtige game-pc, gekoppeld aan Samsungs C49HG90 32:9-monitor. Onze dank gaat uit naar Samsung voor het sponsoren van al het gameplezier.

Twee deuren verderop had gameredacteur Jur zich losgeweekt van de pc waarop hij Star Wars: Battlefront II aan het reviewen was en overzag hij het Weerwolven, dat net als bij het vorige Abofest een groot succes bleek te zijn. Onze andere gameredacteur, Paul, deed even helemaal niets met games, maar gaf, op veler verzoek, de workshop solderen. Daar leerde je niet alleen hoe je nette soldeerverbindingen maakt, maar ook hoe je de waarde van een weerstand kunt berekenen en waarom de 'astabiele multivibrator' zo'n toffe schakeling is. Het eindresultaat: een printje met twee ledjes die afwisselend oplichten, gevoed door een 9V-batterij.

Wie dat wilde, kon zijn mening laten gelden bij de feedbacksessie onder leiding van oppertweaker Femme, die aan de hand van stellingen de meningen peilde over de inhoud van de frontpage, waarbij de focus lag op mobiel gebruik. Vijf tweakers konden ook hun mening geven bij onze allereerste in-house usabilitytest, waarbij ze mochten rondklikken in mock-ups van de Pricewatch, terwijl Sven waardevolle data verzamelde.

Zeef, die eigenlijk communitymanager af is, kon het niet laten om acte de présence te geven en verzorgde rondleidingen over de zevende verdieping, waar het op zaterdag uitgestorven is, maar waar zich doordeweeks het kloppend hart van Tweakers bevindt. De rondleiding eindigde uiteraard in Studio 1337, waar de nodige foto's en selfies genomen werden.

Gedurende de hele middag was er ook een grote schare mensen te vinden bij de overklokworkshop, waar een Core i3-8350K met behulp van vloeibare stikstof zo hoog mogelijk geklokt werd. De overklokkers begonnen met een bescheiden overklok van 5GHz bij een temperatuur van -90°C en legden iedere stap in het proces uit (protip: stop je videokaart bij extreem overklokken voor extra stabiliteit in het onderste pci-e-slot). Aan het eind van de middag werd de temperatuur nog verder afgekoeld naar -195°C, terwijl de klokfrequentie de 6,4GHz bereikte.

De middag eindigde, naar goed gebruik, met een borrel met bier, en met bitterballen en andere non-alcoholische versnaperingen. Aan de abonnees: wij vonden het gezellig, bedankt dat jullie er waren en tot volgend jaar!

Dit klinkt tof. Hoe kan ik hier de volgende keer bij zijn?

