We zijn weer genomineerd voor Website van het Jaar, krijgen we jullie stem?

Kortgeleden werden de genomineerden voor de Website van het Jaar-verkiezing bekendgemaakt en ook dit jaar zijn we in maar liefst drie categorieën genomineerd! Er kan op Tweakers gestemd worden in de categorieën Communities, Nieuws en Vergelijken.

Hoewel we al bijna tien jaar meedraaien in dit circus blijft het toch mooi om te zien dat we ook dit jaar het weer op mogen nemen tegen enkele grote namen in de industrie. Zo hebben we sites als Kieskeurig, Consumentenbond, NOS, Nu.nl, Facebook en LinkedIn tegenover ons staan. Vorig jaar lukte het ons dankzij jullie enthousiasme en steun om in alle drie de categorieën als winnaar uit de bus te komen. We hopen dat succes dit jaar natuurlijk te herhalen.

We snappen donders goed dat we die steun dienen te verdienen en daarom werken we er achter de schermen dag in dag uit aan om Tweakers beter te maken, zowel inhoudelijk als qua functionaliteit. Daarbij luisteren we graag naar jullie. Bijvoorbeeld via de 'community pick', waarmee jullie elke maand aan kunnen geven welke feature jullie graag ontwikkeld zien worden door ons developmentteam. Dit jaar leverden we op die manier bijvoorbeeld het 'mention'-systeem op, waardoor je zowel op het forum als de frontpage iemand kunt 'taggen', waarna die persoon een notificatie krijgt.

Die notificaties kun je dan sinds dit jaar weer op je desktop of mobiel ontvangen, dankzij onze implementatie van webpushnotificaties. Zo weet je sneller wanneer iemand op je post reageert of er een nieuw bericht voor je klaarstaat in je DM-inbox. Verder hebben we dit jaar flink gesleuteld aan de aboshop, zodat het makkelijker is om een abo af te sluiten en het vooral makkelijker is om te betalen, via automatische incasso bijvoorbeeld.

Ook aan de Pricewatch hebben we het hele jaar door gesleuteld om de gebruikservaring voor jullie te optimaliseren. Naast het feit dat er een aantal nieuwe categorieën zijn toegevoegd, zoals powertools, heeft het team achter de Pricewatch afgelopen jaar maar liefst 28415 nieuwe producten toegevoegd en bij 33052 producten de specs verbeterd.

Om de redactionele artikelen op een flexibelere en aantrekkelijkere wijze te kunnen presenteren, hebben we een lay-out ontworpen waarin de inhoud van het artikel centraal staat. Zo ontstaat de mogelijkheid om 'uit te breken' met brede afbeeldingen, video's en tabellen. Met een hero-afbeelding bovenaan reviews proberen we je interesse te wekken en geven we een indruk van het onderwerp dat in het artikel besproken wordt. Dit project is nog in volle gang, dus je kunt nog meer visuele verbeteringen verwachten in de toekomst.

Op contentvlak hebben we dit jaar niet alleen gepoogd om meer te brengen maar ook de onderwerpselectie wat uit te breiden. Zo las je dit jaar uitstapjes naar zaken als e-readers, 3d-printers, drones en smarthome. Daarnaast plaatsen we vaker .Geeks, met onderwerpen die niet direct hard nieuws zijn, maar onze tweakerharten wel sneller doen kloppen. Ook op videovlak hebben we jullie geprobeerd te verrassen dit jaar, met reportages over onder andere voedsel uit printers, de wereld van e-sports, droneracing, vr-arcades en natuurlijk het slimme huis van oppertweaker Femme.

De verkiezing

Net als voorgaande jaren vallen in elke categorie twee prijzen te winnen: de populairste en de beste. De eerste is gebaseerd op het aantal stemmen dat een genomineerde krijgt, de tweede op de gemiddelde score. Via onderstaande links ga je direct naar de stempagina's

De organisatie van de verkiezing verloot onder alle stemmers een Sonos PLAY:5 en vijf bol.com-cadeaubonnen van honderd euro.