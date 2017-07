Begin juni konden we al even persoonlijk kennismaken met de DJI Spark tijdens een evenement bij Parijs. Deze kleine quadcopter is gericht op mensen die nog geen ervaring met drones hebben, maar die dergelijke vliegende camera's wel interessant vinden. Met een beginprijs van zeshonderd euro is de Spark een relatief betaalbare, moderne drone, die ook nog eens eenvoudig te bedienen is. Dat moet drempels weghalen bij mensen die wel interesse hebben, maar denken dat het ingewikkeld is om zo'n drone te besturen of bang zijn om te crashen.

Over onze eerste kennismaking hadden we wat gemengde gevoelens. Enerzijds was dit inderdaad een prijsdoorbraak voor een nieuwe drone, die ondanks zijn kleine voorkomen uitgerust is met obstacle-avoidancesensoren aan de voor- en onderkant, die botsingen moeten voorkomen. Anderzijds heeft DJI kunstmatige beperkingen toegevoegd om zijn duurdere drones te beschermen. Hij filmt slechts in 1080p met alleen 30fps, ondersteunt geen beeldprofielen en fotografeert alleen in jpeg en niet in raw.

De goedkoopste versie wordt bovendien geleverd zonder controller, waardoor je dan afhankelijk bent van een wifiverbinding met een smartphone of handgebaren. Je kunt hem uit je hand laten opstijgen en landen, en vervolgens met je hand bedienen. Dat is vernuftig, maar is het echt praktisch? Voor deze review konden we wel gebruikmaken van de controller, maar we kwamen er ook achter dat er belangrijke verschillen zijn met de bediening van de Mavic.

Al met al hebben we nu een beter beeld van alle plus- en minpunten. Is deze Spark een instant-buy of kun je beter even verder sparen voor een geavanceerdere drone? En als je hem wilt kopen, moet je dan voor de versie met controller gaan of niet?