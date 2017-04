Door Jeroen Horlings, woensdag 5 april 2017 06:00, 2 reacties • Feedback

Als je filmt of fotografeert met een quadcopter, verdwijnen moeilijkheden als een berg waar je niet overheen kunt kijken of een uitkijkpunt dat net niet hoog genoeg is. Je hebt als het ware een statief tot 120 meter hoogte. In oktober vorig jaar publiceerden we onze eerste quadcopterreview op Tweakers, waarbij we de nieuwe DJI Mavic Pro met de Phantom 4 vergeleken. Als vervolg bespreken we nu de onlangs aangekondigde Phantom 4 Pro.

In vergelijking met zijn voorgangers is dit een flinke upgrade. De quadcopter is nu uitgerust met een grote 1"-sensor met een groter dynamisch bereik, verstelbaar diafragma, hogere lichtgevoeligheid en hogere resolutie. Hij levert nu foto's in twintigmegapixelresolutie af, in plaats van twaalf, en kan bovendien filmen in 4k met 60fps. Ook los van kwaliteit zijn er innovaties. Zo is hij nu voorzien van object avoidance-sensoren rondom, zodat je een stuk veiliger kunt vliegen.

Waar de Phantom 4 en de Mavic Pro een standaard-1/2,3"-sensor gebruiken, vergelijkbaar met die van een high-end smartphone, is die van de Phantom 4 Pro ruim vier keer zo groot. Het lijkt er dus op dat deze quadcopter een nieuwe standaard neerzet voor foto's en video's vanuit de lucht. De vraag is alleen: hoe zichtbaar is het kwaliteitsverschil in de praktijk? Merk je dat in iedere situatie en geldt het voor zowel foto's als video's, en is dit dus een must-have voor iedereen die graag fotografeert en filmt vanuit de lucht of is het verschil soms amper merkbaar?

Onze dank gaat uit naar Droneland voor het uitlenen van een Phantom 4 Pro voor onze review.