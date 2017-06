Door Jeroen Horlings, zaterdag 3 juni 2017 06:00, 4 reacties • Feedback

In de wonderschone omgeving van ‘Château de Ferrières’, een 19e eeuw Frans kasteel net buiten Parijs, konden we onlangs de recent aangekondigde DJI Spark persoonlijk uitproberen. Het bijzondere aan DJI's nieuwste drone is niet alleen dat hij klein en licht is, maar ook dat op een andere doelgroep gericht is dan normaal: mensen zonder drone-ervaring die met minimale moeite mooie plaatjes willen maken. Maar is hij dan nog wel interessant voor een tweaker?

Met de Spark richt DJI zich primair op mensen die met hun smartphone filmen en fotograferen en weinig technische kennis hebben of zich niet echt in de techniek willen verdiepen. Volgens DJI is de Spark niet een enkel simpele 'selfiedrone', maar een intelligent apparaat dat eenvoudig te bedienen is - in tegenstelling tot de meeste drones. Met de Spark kun je met minimale inspanning leuke shots maken, die je direct op Facebook, Instagram of een vlog kunt gebruiken, is het idee. DJI hoopt vooral mensen aan te spreken die de huidige drones intimiderend, groot en lastig te bedienen vinden. Bij de meeste drones ben je wel een paar minuten bezig om hem klaar te maken voor een vlucht - propellers monteren, de controller, smartphone of tablet gereed maken, de app starten en een checklist afwerken. De Spark hangt binnen twintig seconden in de lucht.

Gebaren

Je hebt in principe niet eens een een smartphone of controller nodig voor de Spark, want je kunt hem bedienen met handgebaren dankzij speciale sensoren in de voorkant. Bovendien kun je hem op laten stijgen - en landen - vanaf je hand. Eenmaal in de lucht bestuur je hem met handgebaren, waar de Spark bevestigend op reageert via de led-lichten. Als je je hand op hem richt - als een Jedi uit Star Wars - kun je zijn beweging sturen, naar links, rechts, omhoog en naar beneden. Zwaai je naar hem, dan vliegt hij achteruit omhoog tot hij drie meter bij je vandaan is - de ideale afstand voor een groepsfoto of selfie. Die maak je dan weer met het klassieke fotogebaar waarbij je met twee handen een rechthoekig kader vormt.

Je kunt je hand gebruiken om de Spark te besturen

Besturing via een app

Wil je meer, dan heb je je smartphone nodig. Daarmee kun je gebruikmaken van voorgeprogrammeerde bewegingen. Je koppelt de apparaten via wifi door eenmalig handmatig verbinding met een ad-hoc wifi-netwerk te maken en een wachtwoord in te voeren. Vervolgens bestuur je de drone met de DJI-app. Dat kan niet alleen via virtuele joysticks, maar ook met ingebouwde scenes.

'Dronie' maakt een soort selfievideo, waarbij de Spark langzaam achteruit en omhoog vliegt, wat de omgeving in volle glorie toont. Met 'Circle' draait hij een rondje om het onderwerp, met 'Rocket' vliegt hij omhoog terwijl de camera naar beneden gericht is en 'Helix' maakt een spiraalbeweging omhoog terwijl de drone om het onderwerp heen beweegt. Ook is er een uitgebreide panoramamodus, die nog niet te vinden is op andere DJI-drones, waarbij de camera niet alleen van links naar rechts beweegt, maar ook omhoog en naar beneden tilt, waardoor je een samengestelde foto met een zeer grote hoek krijgt. Via een app kun vervolgens met een druk op de knop een compilatie laten maken met de leukste tien seconden uit recente clips, die je via je smartphone direct kunt delen. Ook is er een modus waarbij je kunstmatige scherptediepte kunt toevoegen, zodat een foto een meer professionele uitstraling krijgt.

De besturing via de virtuele joysticks is mogelijk, maar werkt minder fijn dan de fysieke controller

Controller

Aan het gebruik van een smartphone voor de besturing kleven wel een paar flinke nadelen. De belangrijke is dat je slechts 100 meter ver kunt vliegen en maximaal 50 meter hoog. Voor het maken voor een simpel shot is dat voldoende, maar even een meertje oversteken of over een kasteel heenvliegen is er niet bij. Je loopt bovendien de kans dat het signaal wegvalt en de drone onbestuurbaar wordt. Dat hebben wij zelf aan den lijve ondervonden, wat overigens niet echt verwonderlijk was met meer dan een dozijn drones tegelijkertijd in de lucht. In ons geval ging hij overigens toen de accu op was vanzelf weer naar het beginpunt terug, daarbij een boom ontwijkend.

Met de controller neemt de maximale afstand toe tot 2km en dat is ruim voldoende voor de meeste situaties - volgens de wetgeving is die afstand bovendien te ver omdat je altijd line of sight moet houden. De Spark laat zich met de controller net zo bedienen als een Mavic of een Phantom en dat stuurt veel makkelijker. Daarmee kun je bijvoorbeeld tegelijkertijd draaien en dalen én de camera omhoog of omlaag bewegen. Met een smartphone is dat eigenlijk niet te doen. Voor standaard kiekjes en voorgeprogrammeerde bewegingen heb je geen controller nodig, maar als je mooie dronebeelden op Youtube wilt plaatsen, kun je er eigenlijk niet omheen. Overigens was de controller niet beschikbaar tijdens de testdag, maar het is een uitgeklede versie van die van de Mavic.

Verschillen

Er zijn natuurlijk een aantal belangrijke verschillen in vergelijking met bestaande quadcopters. Allereerst natuurlijk de accuduur. Zo'n kleine drone heeft logischerwijs een veel kleinere accu. Je kunt er maximaal 16 minuten mee vliegen en dat is alles behalve slecht voor zo'n kleine drone. Maar vergeleken met de 27 tot 30 minuten van de Mavic en de Phantom is dat natuurlijk een stuk minder en iets om rekening mee te houden. Een bijzonder handige eigenschap is dat je hem kunt opladen via een micro-usb-aansluiting en dus geen speciale kabels meer nodig hebt. Een powerbank is bovendien voldoende om hem weer van energie te voorzien.

De Spark is - in tegenstelling tot de meeste andere kleine drones - voorzien van een gimbal, maar deze is 2-assig en niet 3-assig zoals bij alle andere drones van DJI. Hij kan het beeld dus verticaal uitstekend stabiliseren, maar horizontaal, over de x-as, doet hij dat elektronisch. Daar merkten we in de praktijk gelukkig nauwelijks iets van, al zullen we hier nader naar kijken als we meer tijd met een reviewexemplaar hebben doorgebracht.

In vergelijking met de Mavic valt natuurlijk direct op dat de armen niet inklapbaar zijn. Dit lijkt een merkwaardige keuze, want DJI heeft dit slimme concept goed onder de knie en het had de Spark nog een stuk compacter gemaakt. Vanwege de vaste armen is hij breder dan een ingeklapte Mavic en dus niet altijd makkelijker mee te nemen. Volgens DJI was dat in dit geval een bewuste keuze, omdat het inklapsysteem de drone kwetsbaarder had gemaakt. De huidige constructie moet ervoor zorgen dat er minder snel onherstelbare schade ontstaat..

Ondanks zijn geringe omvang heeft hij wel 'object avoidance'-sensoren aan de voor- en onderkant, waardoor hij objecten kan ontwijken. Die heeft hij niet aan de achterkant, dus de leuke 'dronie'-modus is daardoor risicovol. Weliswaar waarschuwt de app dat je dit alleen moet doen in een omgeving zonder hoge objecten in het vluchtpad, maar het is de vraag of de ongeoefende dronegebruiker dat goed kan inschatten.

DJI Spark DJI Mavic Pro Sensor 1/2.3" 1/2.3" Videoresolutie 1920x1080 1280x720

1920x1080

3840x2160

4096x2160 Lens 25mm f/2.6 28mm f/2.2 Gewicht 300g 734g Bereik 4km 4km Bereik (zonder controller) 100m (afstand)

50m (hoogte) n.v.t Snelheid 50km/u 65km/u Snelheid

(zonder controller) 14km/u n.v.t Accuduur 16 minuten 27 minuten Adviesprijs €499 €1179

Prijsniveau en kunstmatige beperkingen

Met een adviesprijs van 599 euro is de Spark zeker een betaalbare drone. Op enkele oude Phantoms na is hij een stuk goedkoper dan andere geavanceerde drones. Toch is het ook niet bepaald het niveau van een impulsieve aankoop. Helemaal vrij van concurrentie is DJI overigens ook niet; Yuneec richt zich met de vorig jaar aangekondigde Breeze op dezelfde doelgroep en deze is weliswaar iets groter, maar ook goedkoper én hij filmt in 4k.

DJI heeft bewust wat beknibbeld op features om te voorkomen dat de Spark gaat concurreren met de Mavic en Phantom-serie. De 1/2.3"-sensor neemt in 4k op, maar rekent dat vervolgens via supersampling terug naar 1080p met 30fps. Dat is jammer. Eveneens zonde is dat 60fps geen optie is, terwijl dat al sinds jaar en dag gangbaar is op vrijwel alle smartphones en camera's. Ook op de fotografische mogelijkheden is kunstmatig bezuinigd, want je kunt alleen jpeg-foto's maken en geen raw gebruiken. Voor de smartphonedoelgroep is dat niet onoverkomelijk, maar dat maakt de Spark minder aantrekkelijk voor meer ervaren fotografen die graag het maximale uit hun foto's halen.

De videobeelden lijken van prima kwaliteit, maar dat hadden we ook niet anders verwacht. De sensor is immers van hetzelfde formaat als die in de Mavic. De lens is overigens net iets anders met een equivalente beeldhoek van 25mm en een diafragma van f/2.6. Foto's hebben een maximale resolutie van 12 megapixel.

Als je echt indrukwekkende shots wilt maken, heb je simpelweg de controller nodig, want het wifi-signaal is voor serieus gebruik te onstabiel en met 100 meter bereik bijzonder beperkt. Die controller maakt de Spark bovendien veel beter bestuurbaar dan via het touchscreen van een smartphone dat in de felle zon erg lastig af te lezen is. Daar komt nog bij dat we het niemand zouden aanraden om met slechts één accu op pad te gaan.

Oftewel, een serieuze gebruiker moet eigenlijk verplicht het 'Fly More'-pakket aanschaffen met onder andere de controller en een extra accu. Dan zit je op zo'n 800 euro en voor dat geld zijn er betere quadcopters beschikbaar. Zo is de onlangs uitgefaseerde Phantom 4 regelmatig in de aanbieding en kost de Mavic Pro zo'n 350 meer. En dan heb je ook nog de Phantom 3 Pro, Yuneec Typhoon H en Q500 en de Xiro Explorer op hetzelfde prijsniveau als de Spark met controller.

Twee jpeg-foto's gemaakt met de Spark

Mag je wel vliegen?

De nadruk die DJI legt op besturing zonder controller en in de buurt van mensen is merkwaardig aangezien de geldende wet- en regelgeving dit laatste helemaal niet toestaat. Daarbij heeft DJI onlangs de teugels voor zijn andere drones strak aangetrokken: voordat je kunt vliegen moet je tegenwoordig online inloggen bij DJI, waarna de geldende regels voor de betreffende locatie automatisch van kracht worden. Als je er niet mag vliegen, heb je kans dat de drone niet eens wil opstijgen. Deze realtime geofencing restricties gelden echter niet voor de Spark als je hem met handgebaren bestuurt. Vreemd, want dezelfde regels zijn dan van kracht.

Het klinkt misschien kinderachtig dat je met zo'n kleine drone niet eens op twee meter hoogte mag vliegen in een stad als Amsterdam, want in veel gevallen kan dat weinig kwaad, maar dat is op dit moment de geldende wetgeving en in Nederland dreigt dat zelfs nog strenger te worden. De EU is momenteel bezig met nieuwe wetgeving waarbij met een classificatiesysteem onderscheid gemaakt wordt op gewicht, waarbij mildere regels van kracht worden voor kleine drones, maar dat is nu nog niet het geval.

Voorlopige conclusie

De Spark is zondermeer een unieke drone, maar DJI had wat ons betreft de prijs nog wat scherper mogen maken. Bovendien storen we ons aan de kunstmatige beperkingen zoals het teruggerekende 4k beeld en het gemis van raw. De Mavic is bovendien ingeklapt makkelijker mee te nemen. Los daarvan zijn we onder de indruk van de besturing via handgebaren waar je thuis of op vakantie de blits mee kunt maken, al was ons tijdelijke testexemplaar niet altijd even gehoorzaam. Later deze maand komt hij op de markt en we verheugen ons nu al op een uitgebreide test.