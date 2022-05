AI, Dolby Vision IQ en HDR10 Pro: doe mee met het LG OLED55A16LA-testpanel

LG heeft met zijn oledtelevisies een stevige naam opgebouwd. De CX- en de nieuwe C1-modellen komen goed uit verschillende tests, maar de winkelprijs ervan zit boven de voor veel consumenten gevoelsmatige grens van 1000 euro. De nieuwe A1-serie wordt door LG omschreven als instapmodellijn. Deze televisies zijn een stuk betaalbaarder maar moeten wel de bekende oledkwaliteit leveren. De LG OLED55A16LA is het 55-inchmodel uit deze lijn. Wil je zelf de nieuwe LG A-serie ervaren en kijken of ook ‘instap-oled’ de vertrouwde kwaliteit van LG biedt? Meld je dan via onderstaande poll aan voor het testpanel.

De aanschaf van een nieuwe televisie is meestal geen onbezonnen actie. Het betreft een aankoop waarmee je er weer voor jaren goed bij wil zitten. Tegelijkertijd is er vaak een aankoopbedrag mee gemoeid dat lang niet iedereen zomaar even ophoest. Met de OLED55A16LA denkt LG een oplossing te bieden. De televisie zit volgens de fabrikant boordevol moderne techniek en biedt de voordelen van oled, maar is een stuk goedkoper dan zijn technisch nog uitgebreidere en daardoor duurdere familieleden.

Als je bijvoorbeeld de prijzen van de LG OLED55A16LA en LG OLED55C16LA vergelijkt, is dat eerste model verkrijgbaar voor een bedrag tussen de 899 en 1299 euro, terwijl het C-model momenteel te koop wordt aangeboden voor bedragen tussen de 1275 en 1799 euro. Dat is een flink verschil.

Deeplearning-algoritmes analyseren het beeld

De LG OLED55A16LA is de eerste 55 inch grote oledtelevisie in de A-reeks. Hij belooft de hoge beeldkwaliteit te bieden waar oled bekend om staat. In plaats van achtergrondverlichting hanteren oledtelevisies zelfoplichtende pixels. De SELF-LIT-technologie van LG levert realistischere kleuren, beter contrast, meer diepgang in de beelden en meer scherpte in details. Het scherm maakt gebruik van een Alpha 7 Gen 4-processor. Deze beschikt over zogenaamde deeplearning-algoritmes die content voortdurend analyseren en vervolgens optimaliseren. Afhankelijk van de vraag of je naar een film of voetbalwedstrijd kijkt of een avond aan het gamen bent, zal de processor het geluid en beeld automatisch aanpassen. De a7-processor is iets minder krachtig dan de a9 Gen4-processor van de C1- en G1-tv’s van dit jaar (2021), maar dat zal in het dagelijks gebruik weinig invloed hebben op de kijkervaring.

Dolby Vision IQ en HDR10 Pro

De LG OLED55A16LA is uitgerust met Dolby Vision IQ. Deze technologie maakt gebruik van gegevens binnen het signaal en van lichtsensoren in de televisie om de beeldkwaliteit aan te passen en een optimaal contrast te realiseren. Zo wordt de helderheid van het beeld verbeterd om een consistente beeldkwaliteit te leveren, onafhankelijk van hoe licht of donker de kamer is waarin de tv staat. Daarnaast is HDR10 Pro aan boord. Deze techniek past automatisch de helderheid aan en hij verbetert kleuren en details om een levendiger beeld te creëren. Ook blijft de kwaliteit van het beeld vanuit iedere kijkhoek gewaarborgd, zo stelt LG.

NFC en iot

LG-televisies maken gebruik van het eigen webOS-systeem van de fabrikant. De nieuwste versie, webOS 6, moet verschillende interface-functies verbeteren. Zo heeft de rij apps die je onder in beeld ziet bij modellen uit 2020 en daarvoor plaatsgemaakt voor een beeldvullende interface. Daarnaast maakt webOS 6 gebruik van je kijkgeschiedenis om shows en films aan te bevelen vanuit verschillende apps. De verbeterde startpagina biedt verbeterde graphics, met info- en zoekvakken.

De Magic Remote van LG heeft een nieuwe look en daarmee een wat luxere uitstraling. De afstandsbediening is uitgerust met een NFC-chip. Wanneer je je smartphone op deze chip legt, maakt hij verbinding met de televisie. Zo kun je volgens LG makkelijker en sneller filmpjes van bijvoorbeeld YouTube streamen. Dankzij LG's ThinQ AI-technologie kunnen gebruikers een smarthome-ecosysteem bedienen en de televisie erin opnemen. Zowel Google Assistant als Amazon Alexa zijn ingebouwd in de LG OLED55A16LA. Mocht je je smarthome vooral met je stem bedienen, dan is dat dus ook mogelijk via deze televisie.

Iets inleveren

De meeste oledtelevisies hebben een verversingssnelheid van 100 Hertz. De verversingssnelheid van de A1 bedraagt 50 Hertz, zodat snel bewegende objecten net wat minder vloeiend in beeld komen. Toch zullen de meesten mensen bij het kijken van films en series weinig verschil ervaren. Qua geluid levert het A-model iets in qua punch; deze oledtelevisie heeft geen subwoofers.

Zo doe je mee met het Tweakers-testpanel

Of dit instapmodel van LG mooi, helder en contrastrijk beeld oplevert en de beloofde goede prijs-kwaliteitverhouding heeft, mag de tweakers-community zelf ondervinden. Tweakers Partners organiseert namelijk samen met LG een testpanel. Daarvoor zijn we op zoek naar maar liefst acht gegadigden die deze televisie onder handen willen nemen. Zij kunnen aan de hand van de hierboven besproken specificaties de oledkwaliteit van LG thuis ervaren. Heb je hier wel oren naar, vul dan hieronder de poll in en geef aan dat je deze oledtelevisie van LG wilt testen. Uit alle reacties op de poll selecteert Tweakers willekeurig acht winnaars. De tweakers die voor het testen zijn geselecteerd, mogen de LG OLED55A16LA twee weken thuis houden om er uitgebreid mee aan de slag te gaan en een review te schrijven voor de Tweakers Pricewatch. Als beloning voor het uitgebreid testen en alle tijd die dit kost, krijgen ze een Bol.com-cadeaubon ter waarde van 100 euro.

Algemene voorwaarden actie

Je Tweakers-account moet voor 22 juli 2021 geactiveerd zijn.

Meedoen kan tot en met 30 juli 2021, alleen via de poll. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

Winnaars krijgen uiterlijk 2 augustus 2021 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaars worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Winnaars zijn bereid en beschikbaar om in de twee weken na ontvangst het product te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch.

Winnaars ontvangen als dank voor het testen een Bol.com-cadeaubon ter waarde van 100 euro.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Medewerkers van Tweakers en LG zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.