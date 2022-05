Win een Loqed Touch Smart Lock en vergeet je sleutels voorgoed

Onze huizen worden steeds slimmer en dat begint al bij de voordeur. Het Loqed Touch Smart Lock is het eerste echte sleutelloze smartlock dat is voorzien van innovatieve Touch to Open-technologie. In samenwerking met Loqed biedt Tweakers maar liefst drie van zijn communityleden kans op dit slimme slot. Het enige dat je hiervoor hoeft te doen, is simpelweg deelnemen aan onderstaande poll.

Het kwijtraken van huissleutels en mislopen van postpakketjes leidde in 2016 tot de oprichting van Loqed, door Jeroen van Oorschot en Pierre van den Oord. Bestaande alternatieven waren in hun optiek onbetrouwbaar, ingewikkeld en traag; steeds je telefoon uit een broekzak moeten vissen om de deur te kunnen openen, is net zo omslachtig als het moeten zoeken naar je sleutels.

Sindsdien timmert het Nederlandse Loqed stevig aan de weg en belooft het bedrijf het meest gebruiksvriendelijke smart lock op de markt te hebben gebracht, met functies die geen enkel ander smart lock biedt. De makers blijven in nauw contact staan met de eindgebruikers en nemen de feedback mee. Zo hebben ze de Touch to Open-functionaliteit onlangs naar een hoger niveau gebracht.

Intelligentie aan beide zijden van de deur

Het Loqed Touch Smart Lock maakt dus gebruik van Touch to Open-technologie. Hiermee openen mensen eenvoudig hun deur door het slot kort aan te raken. Bij aankomst krijg je een persoonlijke begroeting te zien. Sleutels zijn niet langer nodig, een bluetoothverbinding met je telefoon is voldoende. Het Loqed Touch Smart Lock is het enige smart lock dat voorzien is van een binnen- en buitensensor, zodat het slot weet of de gebruiker zich in huis bevindt. De deur dus zal niet opengaan als iemand via de achterdeur binnenkomt of nog bezig is de auto te parkeren.

Het slot kan ook worden bediend met je smartphone. Daarmee open je de deur gemakkelijk op afstand en ben je altijd op de hoogte van de status van je slot. Mocht je smartphone een keer leeg zijn of ergens zijn blijven liggen, is er geen reden tot paniek. Het slot is voorzien van codetoegang en noodstroom, zodat je altijd naar binnen kunt. Bovendien is veiligheid gewaarborgd: het Touch Smart Lock is met drie sterren SKG-gecertificeerd, voorzien van boorbeveiliging en heeft 256-bit encryptie.

