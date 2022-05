TransIP introduceert PerformanceVPS met dedicated vcpu’s en NVMe-netwerkopslag

TransIP lanceerde in juli het nieuwe VPS-product PerformanceVPS. Deze nieuwe vps-set-up is een krachtiger variant binnen de BladeVPS-lijn. PerformanceVPS biedt onder meer NVMe-netwerkopslag, dedicated vcpu’s op basis van AMD EPYC-cores en een 2,5-gigabitnetwerkverbinding.

Met bladeVPS heeft TransIP een krachtige vps-oplossing voor uiteenlopende toepassingen en doelgroepen, variërend van de gebruiker die een krachtige server zoekt voor een website, tot sysadmins. Voor wie nog meer performance zoekt, is PerformanceVPS ontwikkeld, dat sinds kort is geïntroduceerd. Ongeveer een jaar geleden is het project gestart omdat klanten om nog betere performance vroegen, vooral met het oog op compute en storage. Robin Geuze, Chief Technology Officer bij TransIP: “Met BladeVPS gebruiken we netwerkopslag op basis van klassieke SATA-ssd’s in combinatie met ZFS en NFS. We wilden versnellen en er daarnaast voor zorgen dat het product nog betrouwbaarder werd. Daarom hebben we gekozen voor distributed network storage op basis van Ceph en NVMe. Daarmee halen we een single point of failure weg doordat we gebruikmaken van drie replica’s. Op het moment dat één van de servers uitvalt kun je gewoon doorwerken omdat op twee andere servers een kopie van de data beschikbaar is.”

AMD-technologie vervangt Intel

Op het gebied van rekenkracht koos TransIP in plaats van het voor BladeVPS gebruikte Intel voor AMD-technologie, die hogere core-counts en kloksnelheden toelaat. Op het BladeVPS-platform kunnen gebruikers tot acht cores toevoegen aan hun vps, maar PerformanceVPS gaat door tot maximaal 64 cores. “Dedicated vcpu’s bieden de klant meer performance. Wij willen bovendien de optie hebben om meer fysieke cores te kunnen toevoegen aan een vps. De technologie van AMD beschikt over meer cores dan die van Intel, daardoor kunnen we meer vcpu’s bieden.”

Op het nieuwe platform is elke virtuele core 'dedicated' voor een fysieke thread. Sowieso heeft elke VM minimaal twee vcpu’s die gekoppeld zijn aan fysieke threads, dedicated voor één vps. De volledige fysieke core met twee threads per cpu is overigens altijd aan één VM toegewezen. Je deelt dus nooit je resources met iemand anders. "Heel simpel gezegd voorkomt dit noisy neighbours, en daarnaast is de scheduling performance beter. Deze opzet betekent dat de hypervisor-host niet hoeft na te denken waar een load gaat draaien. Hierdoor valt wat vertraging weg zodra er daadwerkelijk werk wordt verzet."

Tweaks voor Windows-gebruik

Vooral in Windows is hierdoor een betere performance merkbaar. Dit komt voornamelijk doordat de cores dedicated zijn voor de vps. “Veel Windows-gebruikers verbinden met een remote desktop en het verschil tussen dedicated en shared cores is heel goed merkbaar. Dat blijkt ook uit de klantreacties op de bètatest. Gebruikers zeggen dat het aanvoelt alsof ze op een systeem werken dat onder hun bureau staat, in plaats van op een systeem op een andere locatie in een datacenter is ondergebracht. Anderen melden dat hun serverworkloads - zoals Python-scripts, compiling en Go-programma’s - 1,4 tot 2,5 keer sneller draaien dan met BladeVPS. Voor encryptie, hashing, AES en gelijksoortige taken is de snelheid zelfs 3,5 tot 4,5 keer hoger.”

In de meeste use cases heeft TransIP gemerkt dat het systeem ‘bloedsnel’ is. “Met Ceph gebruiken wij een zogeheten replica-set-up. Dat betekent dat we van elk stukje data drie kopieën hebben, op drie verschillende machines. Dat levert misschien wat extra werk op, maar het is in de performance niet te merken. Zeker in een scenario waarin je veel data wegschrijft in weinig tijd presteert Ceph een factor tien beter dan Solaris en NFS.”

Betrouwbaarheid blijft belangrijk

Voordat de keuze voor Ceph en distributed network storage werd gemaakt, is het gebruik van local storage op een hypervisor overwogen. Uiteindelijk is daar bewust van afgezien, vertelt Robin. “Een hypervisor gaat weleens stuk, daar kom je niet onderuit. Zeker als je op schaal werkt en er honderden van die apparaten tegelijk draaien. Wanneer een hypervisor defect raakt, is de klant down. Bij local storage moet je de data vervolgens handmatig overzetten naar een nieuwe hypervisor, wat zorgt voor een lange downtime. Met netwerkstorage wordt de vps opnieuw opgestart op een nieuwe hypervisor zodat hij veel sneller weer online is.” Een gevolg van deze keuze is dat de oplossing niet de volledige performance van de hardware kan benutten; daar wordt een fractie van ingeleverd. “Er zit een stukje netwerk tussen en dat zorgt voor extra latency. We hebben dit wel zo getuned dat het voor alle use cases snel genoeg werkt. Als er iets stuk gaat, kunnen we systemen van onze klanten heel snel weer draaiend krijgen. Die betrouwbaarheid vinden we belangrijker dan dat kleine extra beetje performance.”

Behalve verbeteringen op het gebied van storage en de cpu is er nog een derde aanpassing doorgevoerd. Robin noemt het een ‘kleine’ upgrade, maar feit is dat de beschikbare bandbreedte voor de netwerkconnectie verhoogd is van 1Gb/s naar 2,5Gb/s. “Dat betekent dat er significant meer bandbreedte aanwezig is.”

Meer performance voor grotere set-ups

Voor wie is PerformanceVPS het meest geschikt? “Onder onze vps-gebruikers zien we veel hobbyisten, maar ook bedrijven. Voor aantal van deze gebruikers is PerformanceVPS een geschikte oplossing, vooral als ze zware workloads hebben waarbij tijd cruciaal is, of een variabele performance ongewenst. Dedicated vcpu's zijn in ieder geval interessant voor toepassingen zoals audio- en videostreaming, data-analyses, remote desktop-oplossingen en database-handling. NVMe-netwerkopslag is interessant voor applicaties die vragen om een mix van de betrouwbaarheid van netwerkopslag en de snelheid van lokale ssd-opslag. In ieder geval levert het duidelijk meer performance als met grotere set-ups wordt gewerkt. Zo merken we bij power users zoals sysadmins en devops dat ze soms tegen performance-bottlenecks aanlopen. Dat geldt ook voor bedrijven die remote werkplekken aanbieden; ook dat gaat een stuk beter op het nieuwe platform. Er zijn echter tal van typen eindgebruik denkbaar waarbij deze oplossing van pas komt. Ons vps-product zien wij toch als een soort tussenstation voor een product dat de klant bouwt."

