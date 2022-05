Prebuilt gaming-pc's van Lenovo: stijl, prestaties en gemak

De echte hardcore zelfbouwer wil misschien zijn of haar eigen pc samenstellen. Voor veel gamers is het bouwen van een eigen gaming-pc immers dé manier om tot een set-up te komen die precies aan hun behoefte voldoet. Op deze manier weet je zeker dat je waar voor je geld krijgt en je hoeft er niet eens superhandig voor te zijn. Handleidingen zijn overal op internet te vinden. Dat wil echter nog niet zeggen dat gamers kant-en-klare systemen terzijde moeten schuiven. Bovendien gaat het helemaal niet om de vraag wat beter is. Het kan bijvoorbeeld best zijn dat je geen tijd of zin hebt om zelf iets in elkaar te knutselen. En als een zogeheten prebuilt een mooie balans biedt tussen prijs, goede componenten en fraai design, dan zou je daarover kunnen nadenken.

Lenovo Legion

Inmiddels is er een breed aanbod aan prebuilts. Lenovo biedt met Lenovo Legion bijvoorbeeld een uitgebreid assortiment. Onlangs vergeleek Tweakers verschillende prebuilt systemen. De Lenovo Legion T7 34IMZ5 was daar een van en als pluspunten vielen onder meer de energiezuinigheid, de ruime connectiviteit en de solide behuizing op. Met een vanafprijs in Nederland van 1.999 euro (Tweakers Pricewatch) is het apparaat een van de voorgebouwde gaming-pc's van Lenovo. Onder het submerk Legion verkoopt Lenovo naast de T7 nog de T5, maar er is bijvoorbeeld ook nog de Lenovo IdeaCentre G5.

'Stylish outside - Savage inside' is het credo waaronder Lenovo zijn gaming-pc's aan de man (en vrouw) brengt. Het verlichte Legion-logo schijnt vanaf de behuizing van de Legion T7 en T5. Lange tijd waren prebuilts van verschillende fabrikanten uiterlijk behoorlijk onopvallend, maar met de Legion-toestellen rekent Lenovo af met dit beeld. De hierboven genoemde reviewtekst constateert dat de T7 er 'strak en modern' uitziet, met een volledig zwarte binnen- en buitenkant en een zijpaneel van getint glas. Deze transparante zijkant is op de T5 overigens optioneel.

Behalve het logo zijn de videokaart en alle ventilators voorzien van verlichting. Boven in het systeem prijkt een ledstrip en het type videokaart dat in de kast zit, kan niemand ontgaan. In het geval van de Legion T7 is dit een Nvidia GeForce RTX 3080-videokaart. Dit is interessant, want de gereviewde editie bevatte nog een RTX 3070-videokaart en de conclusie was dat het systeem aan de dure kant was met deze configuratie. Daarbij moet ook opgemerkt worden dat de vanafprijs op dat moment nog zo'n 500 euro hoger lag. De RTX 3080 haalt zijn energie met een 8-pinsconnector, en de koeler heeft twee ventilators en bestaat uit twee koelblokken. Deze zijn met elkaar en de gpu verbonden via diverse heatpipes.

Intel inside

Voor de cpu's maakt Lenovo veel gebruik van Intel-rekenkracht. Bij de Legion T7 gaat het om een Intel Core i9-10900K (10C / 20T, 3,7 / 5,3GHz, 20MB). Lenovo heeft overigens ook veel AMD-systemen op verschillende prijspunten. Verder is het systeem uitgerust met 2x 16GB Udimm Armor DDR4-3200 geheugen. In totaal is er ruimte voor vier DDR4 Udimm-slots, geschikt voor dualchannel. Maximaal is het geheugen uit te breiden tot 128GB DDR4-2933. Ook wat opslag betreft kom je er als gamer niet bekaaid af met de Legion T7. Deze bevat 2x 1TB-ssd's (M.2 2280 PCIe 3.0 NVMe), met ondersteuning tot vier drives waarvan 2x 3,5"-hdd (elk tot 2TB) plus 2x M.2-ssd (elk tot 1TB). Voor het geluid gebruikt Lenovo de Realtek ALC892-codec voor hd-audio en de stroomtoevoer is 850W, die voor 90 procent belast kan worden.

Aansluitingen

Het liefst geef je de 12,5 kilogram wegende gaming-pc met een towerbehuizing van 34 liter een mooie, vaste plek. Het 150W-(lucht)koelsysteem is voorzien van RGB-verlichting en het systeem valt toch al op met de OY Light Blue plus interne Ambient Lighting. De Lenovo prebuilt-serie zou de komende jaren nog meekunnen dankzij de verschillende uitbreidingsslots. Het gaat hier om drie PCIe 3.0 x1-uitbreidingsslots, twee PCIe 3.0 x16-slots en drie M.2-slots (waarvan een voor wlan en twee voor ssd). Wat poorten betreft valt er overigens ook het nodige op aan te sluiten. De Legion T7 heeft aan de voorkant twee USB 3.2-poorten, een 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting, een 3,5mm-microfooningang en twee USB 2.0-poorten. Aan de achterkant zitten onder meer de output voor de geluidssystemen en acht USB-ingangen, waaronder de eerste en tweede generatie USB 3.2 en USB-C 3.2.

Kleinere formfactor? Kan ook!

Behalve het voordeel dat je niet alle componenten zelf hoeft uit te zoeken (met het voorbehoud dat dit voor sommige tweakers juist onderdeel is van de pret van het zelf bouwen), is de twee jaar fabrieksgarantie op de Legion T7 een goed argument om voor een prebuilt te kiezen. De slechte beschikbaarheid van bepaalde componenten, vooral videokaarten, is voor veel zelfbouwers wellicht nog een andere reden om overstag te gaan. Is dat niet voor de Legion T7, dan is de Legion T5 een interessant alternatief. Deze is in Nederland in verschillende uitvoeringen beschikbaar. De Legion T5 26IOB6 bevat een Intel Core i9-11900F-chip en de Legion T5 28IMB05 heeft een Intel Core i7-10700. Beide systemen zijn uitgerust met een RTX 3070-grafische kaart. Met een behuizing van respectievelijk 26 en 28 liter is de formfactor ook wat kleiner dan de grote broer, de Legion T7. Verder wijken de specs niet bijzonder veel af of het moet de iets mindere opslagcapaciteit zijn (512GB-ssd). De Legion T5 28IMB05 is in Nederland op dit moment verkrijgbaar vanaf 1049 euro (Tweakers Pricewatch).

Ideacentre G5: krachtige budgetoplossing

Mochten de specificaties van zowel de Legion T7 als de T5 nog altijd overkill zijn en ben je op zoek naar een goedkoper alternatief, dan biedt Lenovo onder het 'eigen' merk (dus niet het submerk Legion) onder meer de IdeaCentre G5 14IMB05. Deze bevat een Intel Core i5-10400F-processor en een Nvidia GeForce GTX 1650 Super 4GB GDDR6-grafische kaart. Voor de casual gamer zal dit meer dan genoeg zijn, gekoppeld aan 16GB Udimm DDR4-geheugen dat uitbreidbaar is tot 32GB. Overigens is de Ideacentre G5 ook verkrijgbaar met een Intel Core i5-11400F-processor, als de Ideacentre G5 14IOB6. De opslagcapaciteit is vergelijkbaar met die van de Legion T5-apparaten met een 512GB-ssd. In de Tweakers Pricewatch is deze te vinden vanaf 799 euro. Daarvoor krijg je een systeem met een mooie uitstraling.

Wat vind jij?

Wat zie jij graag in een pc? De T7 biedt veel goeds, maar is het voldoende om voor een prebuilt gamingsysteem te gaan? Zet je liever volledig zelf een pc van de grond af op of ben je ervan overtuigd dat dit de tijd en moeite niet (of te weinig) waard is? Met andere woorden, ben je voor self of prebuilt (of zie je het misschien niet zo zwart-wit)? Laat het weten in de comments!